Startup Contest : un boosteur de visibilité pour les micro-entreprises

Ce prix concernera les micro-entreprises de 0 à 20 salariés basées en France, dont avec une partie du chiffre d’affaires est effectué à l’étranger. Ce concours, gratuit, s’adresse à l’ensemble des créateurs et dirigeants d’entreprises, toutes formes juridiques confondues mais surtout aux auto-entrepreneurs et start-up.



Pour y participer, il suffit d’envoyer un business plan aux membres du jury via la plateforme en ligne.



La première cérémonie de remise des prix se déroulera le 17 avril 2013 à partir de 18h00. La finale du Startup Contest 2013 aura lieu cette année sur le campus de l’ESSEC à la Défense (CNIT).



Attention date limite d’inscription : jusqu’au 31 mars 2013



Informations et inscription sur startupcontest.fr