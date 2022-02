Start-ups, plus qu’un mois pour postuler à l’appel à projets "Tech for Legal Accessibility"

Le Cercle Montesquieu réunit 450 Directeurs/directrices juridiques et Secrétaires Généraux d’entreprises privées ou publiques, notamment du CAC 40, mais aussi de nombreuses associations et institutions.

Engagé sur les enjeux d’accessibilité et d’inclusion en entreprise, l'association a lancé en décembre, avec Microsoft et l’Association Droit comme un H, l'appel à projets "Tech for Legal Accessibility" afin de faire émerger des solutions innovantes autour du droit et du handicap.

Cet appel à projets récompensera les start-ups qui proposent les solutions les plus innovantes au service de l’inclusion des personnes en situation de handicap en entreprise.

Dans le cadre de la transition numérique des professions juridiques, l’appel à projets, ouvert à toutes les start-ups susceptibles d’adapter leur solution au monde juridique, porte plus particulièrement sur trois thèmes liés au droit :

1) Les projets dédiés aux étudiants en droit en situation de handicap

2) Les projets dédié aux professionnels du droit en situation de handicap

3) Les projets facilitant l’utilisation d’outils et logiciels de recherche juridique, encore trop peu inclusifs

Les candidats ont jusque 31 mars pour postuler. Les projets gagnants feront l'objet d'un financement et surtout d'un accompagnement par le Cercle Montesquieu et ses partenaires.

Pour en savoir plus sur les critères de sélection, rendez-vous sur le site du Cercle Montesquieu.