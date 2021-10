Start-up project : ouverture des inscriptions pour la 4e édition

Le Start-up Project, lancé en 2011 par l’AACC et Cap Digital, est le premier accélérateur d’accès au marché de la communication. C’est une occasion unique pour une PME innovante de s’appuyer sur les compétences et l’expérience d’agences de communication reconnues.

Ce programme conjugue mentorat par des professionnels de la communication, hébergement d’équipes et cursus de formation. Il offre un potentiel d’intégration des services et/ou des technologies des start-up dans des propositions commerciales d’agences et permet d’intégrer une place de marché. Construit sur un modèle collaboratif, avec un contrat de partenariat à durée déterminée et non financier, le Start-up Project associe une start-up avec une agence pendant 9 mois.

Ce rapprochement vise non seulement à aider la start-up à formaliser son offre et à lui donner une culture marketing (analyse de marché, formalisation de l’offre, etc.) mais aussi de permettre à l’agence d’accéder à de nouvelles technologies innovantes.

Inscriptions