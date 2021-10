Stars et Métiers: Jean-François Guegan et Véronique Doullé primés à la salle Gaveau

Jean-François Guegan et Véronique Doullé, à la tête d'une entreprise familiale de menuiserie high-tech, sont les lauréats nationaux Stars & Métiers 2016 dans la catégorie management et ressources humaines. Le prix national Stars & Métiers, co-organisé par les Chambres de métiers et de l'artisanat et les Banques Populaires a célébré récemment ses dix ans, à la salle Gaveau à Paris. Devant un parterre de 800 invités, les artisans « stars » de l'année 2016 ont illustré la richesse et le dynamisme de l'artisanat français en matière d'innovation technologique, stratégique, managériale ou commerciale.