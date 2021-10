Standard & Poor's maintient la note de la Ville de Paris

L’agence souligne également les atouts majeurs de la Ville, notamment son dynamisme économique et la qualité de ses infrastructures. La Ville de Paris prend enfin acte de l’appréciation portée par l’agence sur sa qualité de crédit intrinsèque désormais notée « aa+ », conséquence mécanique des décisions gouvernementales. L’opinion de Standard & Poor’s repose en effet sur deux facteurs totalement indépendants de la Ville de Paris, l’annonce d’une baisse amplifiée des dotations de l’Etat versées aux collectivités locales et la poursuite de la montée en charge des dépenses de péréquation. La Ville de Paris continue en tout état de cause à bénéficier de la faveur des investisseurs. Elle a ainsi emprunté récemment au taux le plus bas jamais enregistré dans son histoire (25 M€ à 2,1 % sur 9 ans) et le taux moyen de ses emprunts depuis le début de l’année (2,66 % pour un montant total de 100 M€) va lui permettre d’économiser plus de 14 M€ en frais financiers sur la durée de ces emprunts.