Stages « 5 jours pour entreprendre »

La Chambre de commerce et d'industrie d'Ile-de-France organise des stages de formation à destination des créateurs d'entreprise, dans chaque département du Grand Paris. Ces cinq jours permettent d'aborder les différents aspects du métier d'entrepreneur et d'acquérir la méthodologie et les outils d'aide à la décision indispensables pour mener à bien un projet de création.