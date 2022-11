SRDB renforce son ancrage en Afrique avec l’ouverture d’un bureau en Tunisie

Avec un positionnement géographique stratégique au milieu de la Méditerranée, un capital humain hautement qualifié, un arsenal juridique en constante amélioration, la Tunisie aspire à devenir un hub industriel et technologique dans la région et une plateforme d’échanges idéale entre les marchés maghrébins, africains et ceux de l’Union Européenne.

Le bureau Tunisien de SRDB intervient dans tous les domaines sur lesquels est présent le cabinet au global : droit commercial, contentieux internationaux, droit des transports et assurances, droit pénal, propriété intellectuelle, conformité & compliance, restructuring, etc. « Je veux faire de SRDB en Tunisie un cabinet d’avocat de premier plan sur le continent africain qui fonctionne avec des standards internationaux. Je suis persuadé que Yosr, avec son tempérament, son savoir-faire et sa compétence, va contribuer à cette réussite du cabinet en Afrique », explique Georges Sioufi, associé et co-fondateur de SRDB Law Firm.

Un parcours très riche

Avocat au barreau de Tunis depuis 2006, Yosr Hafhouf a connu un parcours très riche au sein de cabinets d’avocats d’affaires où elle a pu développer de solides compétences en droit des affaires. Yosr Hafhouf a également exercé en entreprise, comme directrice juridique de CMA-CGM en Tunisie pendant 4 ans. Par ailleurs, elle a enseigné le droit à la Faculté de droit et de sciences politiques Tunis pendant plusieurs années. « Je suis partie du constat qu’en Tunisie il n’y a pas assez de cabinets d’avocats internationaux. La Tunisie entretient des relations privilégiées non seulement avec la France, mais également avec l’Europe et l’Afrique entière, là où SRDB a des bureaux très actifs. J’ai tout de suite pensé que c’était une très bonne idée de pouvoir m’adosser à l’expertise et à la pratique réputée d’un cabinet international d’envergure comme SRDB pour offrir à nos clients une assistance juridique de qualité. SRDB a des bureaux un peu partout au Moyen-Orient et en Afrique », commente Me Yosr Hafhouf.

Sous la direction de Me Yosr Hafhouf, SRDB Tunisie offrira ses services pour l’implantation des sociétés en Tunisie, la structuration de leurs activités et leur accompagnement dans le cadre de leurs activités en Tunisie ou de leurs contentieux.