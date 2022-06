SRDB intervient désormais en droit de la Propriété Intellectuelle en France et en Afrique

SRDB IP AFRICA a pour vocation de guider ses clients sur l’ensemble des problématiques qu’ils pourraient rencontrer en droit de la Propriété Intellectuelle en Afrique : gestion de portefeuilles de marques, protection des droits d’auteur et droits voisins, brevets, dessins et modèles, négociation et rédaction de contrats relatifs à l’exploitation des œuvres, action en contrefaçon...

Christian DUDIEU DJOMGA, Avocat au Barreau du Cameroun, prend la direction de SRDB IP AFRICA. Il bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la Propriété Intellectuelle.

Il coordonne un réseau de plus de 20 professionnels et experts locaux pour assister les entreprises internationales désireuses de protéger leurs marques et brevets dans la quasi-totalité des pays d’Afrique sous législation nationale OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), dont Christian Dudieu Djomga est Mandataire agrée, ou ARIPO (African Regional Intellectual Proprety Organisation).

« Je suis très heureux de pouvoir apporter mon expertise en droit de la Propriété Intellectuelle à SRDB IP AFRICA. L’Afrique est un continent en pleine croissance où la protection de la Propriété Intellectuelle devient pour les entreprises multinationales un enjeu majeur. ».

Marie-Dominique LUCCIONI, Avocate au Barreau de Paris depuis 2012, est à ses côtés pour la partie France, et met à profit son expertise en droit de la Propriété Intellectuelle, droit de la presse et nouvelles technologies. Elle accompagne régulièrement les différents acteurs du domaine de la culture et des arts graphiques, plastiques, musicaux et chorégraphiques dans leur quotidien professionnel, et intervient également en qualité de Mandataire d’artistes et d’auteurs.

« Ce nouveau partenariat avec Christian et l’ensemble de ses correspondants sur le continent africain nous permettra de faire bénéficier aux entreprises internationales d’une expertise renforcée en droit de la Propriété Intellectuelle. »