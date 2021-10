Spie Batignolles Île-de-France construit l'école de formation Alain Ducasse

Spie Batignolles Île-de-france intervient actuellement sur la réalisation d'un bâtiment de 5 000 m², en R+1 avec un niveau de sous-sol accueillant un parc de stationnement de 54 places. Le groupe agit pour le compte de Covivio, maître d'ouvrage et propriétaire du terrain sur lequel est implanté le futur centre de formation. Il s'agit de la première opération immobilière lancée sur ce terrain, qui en accueillera prochainement plusieurs autres. Sur cette opération, Spie Batignolles intervient aux côtés d'Arte Charpentier Architectes, architecte de conception, et d'Artelia Bâtiment et Industrie, maître d'œuvre d'exécution.

Livraison en avril 2020

Le chantier de construction de ce centre de formation a commencé en octobre 2018. L'intégralité de la surface plancher a été déposée sur un socle en béton apparent lasuré, réhaussé par un bardage en cassettes aluminium cintrées de teinte métallique. Pour gagner en délai d'intervention, Spie Batignolles Île-de-France a privilégié l'utilisation d'éléments constructifs préfabriqués notamment des prémurs pour la réalisation de la périphérie de la structure. Ces prémurs seront isolés sur la partie rez-de-chaussée et standard au niveau de l'étage. Quelque 6 500 m² de planchers de moyenne et grandes hauteurs en prédalles et dalles alvéolaires seront réalisés.

Les différents lots techniques remplacent peu à peu les équipes intervenant en gros œuvre jusqu'à l'achèvement de ces travaux réalisés en terrasse. La réalisation des menuiseries extérieures et des façades a débuté dès la rentrée. A la mi-septembre ont débuté les travaux d'installation des réseaux CVC, de plomberie ainsi que les chemins de câble.

Le marché signé en TCE (tous corps d'états) nécessite que les équipes de Spie Batignolles Île-de-France mettent à disposition certains locaux quatre mois avant la réception finale de l'ensemble du bâtiment pour permettre la réalisation de travaux par le preneur (équipements de cuisines, aménagement intérieur...). Cette livraison est prévue en avril 2020.