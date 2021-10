Speed dating Diplomatie – Entreprises

Ces speed datings d'un nouveau genre d'une durée de 15 minutes sont organisés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec le soutien de CCI international et de la CCI Paris-Ile-de-France, à l'occasion de la Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices 2019 qui se déroulera mardi 27 août à Paris, au Centre de conférences du ministère.

L'objectif est de :

- faire connaître leurs projets aux ambassadeurs de France présents dans les pays ciblés ;

- identifier les opportunités sectorielles de croissance et exposer leurs difficultés d'accès au marché ;

- préciser leurs besoins d'accompagnement en vue d'un suivi de leur projet par l'ambassadeur et

l'ensemble des opérateurs à l'export.

En 2018, pas moins de 1 600 rendez-vous d'affaires personnalisés se sont déroulés entre 400 chefs d'entreprise et 172 ambassadeurs.