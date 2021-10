Spectacle vivant : la Région IDF lance un fonds d'urgence de 10 millions d'euros

La région Ile-de-France a signé un fonds d'urgence en faveur du spectacle vivant, qui se décline en deux volets. Le premier est un volet d'assouplissement qui permet l'accélération des versements de subventions (70 %) pour faciliter la gestion de la trésorerie des structures subventionnées. Le second prévoit un dispositif spécifique d'aide régionale, l'« aide exceptionnelle d'urgence Covid-19 en faveur du spectacle vivant ».

Compenser la perte économique et maintenir l'emploi

L'objectif de ce nouveau dispositif d'urgence est de pouvoir prendre en compte les diverses pertes économiques, sous réserve d'un engagement de la structure à maintenir l'emploi intermittent prévu initialement.

Cette aide d'urgence, qui concerne des équipes, des lieux et des opérateurs professionnels du spectacle vivant ayant leur siège social en Île-de-France, a vocation à contribuer au maintien du niveau d'emploi artistique et technique et de la rémunération des intermittents du spectacle, au soutien des équipes artistiques pour qu'elles puissent faire face aux annulations, continuer à exister et à réaliser leurs créations et leurs diffusions ainsi qu'au soutien, dans un esprit de solidarité, de la chaîne interdépendante de tous les acteurs du spectacle vivant face à l'impact de la crise sanitaire du Coronavirus et de ses effets structurels sur l'économie du secteur, afin de préserver le tissu culturel francilien du spectacle vivant.

Les projets éligibles à cette aide d'urgence seront ceux prévus et annulés du fait de l'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ou prévus jusqu'à la fin de la période d'urgence sanitaire.