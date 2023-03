Spab, l’association qui fédère avocats et professions juridiques à travers le sport

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous présenter le Spab ?

Eleonora Bufalini : Le Spab est une association assez récente, créée en 2016 par le bâtonnier Frédéric Sicard et par maître Geoffroy Canivet, qui était chargé de la création de cette association sportive. Je suis responsable de cette association depuis 2020, sous le bâtonnier Olivier Cousi, et poursuit cette aventure avec la bâtonnière, Julie Couturier.

Le but principal du Spab est de réunir toutes les activités sportives faites au sein du barreau de Paris, d’en créer de nouvelles et de promouvoir le bien-être des avocats via le sport. Au barreau de Paris, il y a toujours eu des associations sportives comme le Golf Club, le Football club, le Rugby club du Palais, le Tennis club, le Cercle Pétanque et Palais, le Squash, ... L'idée était de réunir tous les sportifs dans une même structure et de créer des activités qui n'existaient pas. En 2016, j'ai ainsi créé la première section volley/beach volley du Spab, puis d'autres ont suivi : la boxe, le basket, la natation, le football, le tennis, le handball, le yoga, les sports de glisse, le foot féminin, le cross training, l’équitation, la course, le rallye auto, l’apnée, l’escalade de bloc, la danse classique, la danse de salon, le ski, le trek-alpinisme, le pilates, etc. On propose environ une quarantaine d’activités.

Outre son côté fédérateur, l’association aide les confrères à monter des activités. Le Spab collabore avec la Fédération française du sport d'entreprise (FFSE) pour trouver des installations sportives, ce qui n’est pas facile à Paris. On crée aussi des événements propres au Spab et on aide les activités des différentes sections d’association, notamment pour tout ce qui est communication.

A.- P. : Comment êtes-vous organisée pour guider les confrères et consœurs ? Faites-vous cela seule ou à plusieurs ?

E. B. : En tant que responsable de cette association, c'est mon rôle de gérer le Spab. À l’Ordre, j'ai une assistante qui m'aide et je peux compter sur le service financier de l'Ordre, qui gère les comptes de l'association, ainsi que sur le service communication et évènementiel.

Au sein du Spab, un conseil d'administration est élu pour trois ans, dont le rôle fondamental est l'étude et la validation des demandes de subvention. Car pour faire vivre cette association, le Spab a besoin de plusieurs ressources : l'Ordre des avocats verse un budget, qui a été voté et qui sert pour toutes les activités de l'année, en outre chaque section et association demande des cotisations à ses membres, et ensuite nous recherchons des parrains et sponsors.

Une partie importante du budget Spab est réservée au soutien des associations, des sections et des nouvelles activités. Par exemple, dans la section danse classique, on a organisé, l'année dernière, une activité avec le danseur de l'opéra Maxime Thomas, qui a eu beaucoup de succès mais qui a nécessité un budget pour louer une salle et lancer l’activité.

© DR - Avec la bâtonnière de Paris, Julie Couturier

A.- P. : Les avocats qui veulent s’inscrire à un sport doivent-ils payer une cotisation spécifique pour le pratiquer ?

E. B. : Le Spab chapeaute toutes les activités, mais chaque section et association gère de façon pratique le montant des cotisations, qui sont relativement très basses. On essaye toujours de faire le maximum pour avoir des tarifs préférentiels. Si un avocat est intéressé, il peut contacter le SPAB via les réseaux sociaux et le mail spab@avocatparis.org. Il sera mis en contact avec le responsable de la section ou association, qui lui donnera la liste des prérequis pour intégrer l'association et les modalités d'inscription. Le montant des cotisations dépend tout de même du sport, il est plus élevé pour certains parce que les salles ou les équipements sont plus onéreux. Mais au barreau, il y a une réelle entraide entre avocats, de sorte que si certains ont des difficultés financières, on leur permet le quand même de participer à tous les événements et tournois, notamment via le projet Jeunes pousses, mené avec le conseil d'administration.

Le Spab a négocié également des partenariats avec des salles de sport (Les Cercles de la Forme, Forest Hill et Climbing District), pour offrir aux membres Spab des tarifs préférentiels sur les abonnements.

A.- P. : Vous pratiquez personnellement le volley. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

E. B. : Je suis coach de volley, j’ai eu mon diplôme en Italie, je joue et je coache mon équipe. On s'entraîne tous les lundis soir depuis sept ans. On est environ 35, plus des anciens qui reviennent de temps en temps, donc globalement une bonne quarantaine. On a participé à de nombreux tournois nationaux et internationaux, avec des très bons résultats. On a des championnats de volley toutes les semaines, avec deux équipes féminines et une équipe masculine/mixte. Nous participerons bientôt au tournoi de beach volley des professions juridiques à Nice et aux Jeux européens du sport d’entreprise à Bordeaux.

Ces rencontres permettent de créer des liens d'amitié et aident aussi les avocats, et élèves avocats à se faire un réseau professionnel et de soutien. La profession d'avocat peut être assez solitaire, même si on est dans un grand cabinet, parce que c'est un métier de responsabilités où l’on est face aux clients, aux tribunaux, aux parties adverses. Et le fait d'avoir des confrères avec qui on fait des tournois et avec qui on partage la fierté de porter les couleurs de son barreau, ça donne une autre dimension à la profession. De par ma formation de volleyeuse, je crois vraiment au travail d'équipe et au fait de pouvoir compter sur les autres.

A.- P. : Quel est le profil des autres membres de votre équipe de volley ?

E. B. : J’ai une équipe mixte (hommes et femmes), avec des élèves avocats, des avocats de différentes spécialités, quelques juristes. L'année dernière, une magistrate s'entraînait avec nous. De manière générale, le SPAB est ouvert au monde judiciaire. D’ailleurs, la Course des Deux Palais qu'on organise avec l’association, un aller-retour entre le nouveau et l'ancien palais, est aussi ouverte aux magistrats, greffiers, huissiers, personnels des cabinets et de l’ordre, juristes. Elle a été créée en 2016 et a trouvé un grand succès auprès des confrères, donc je continue dans cette voie en ayant organisé les trois dernières éditions. Elle a lieu généralement fin septembre, début octobre, un samedi matin ou un dimanche matin. Cette année, sur 130 inscrits, nous avions une bonne vingtaine de magistrats et d'auditeurs de justice. C'est un moment unique de rencontre entre professionnels du droit et magistrats, surtout qu’avec le nouveau Palais de justice, tout est cloisonné. Nous communiquerons la date de la 6e édition très prochainement.

© DR

A.- P. : Quels sont les événements sportifs à venir ?

E. B. : En début d'année nous avons eu le “Skilex”, un événement sportif qui est organisé par la section ski du barreau de Paris. Il réunit des avocats, des notaires et juristes qui viennent de Paris mais aussi d'autres barreaux. Il comporte une épreuve de biathlon et une épreuve de slalom. C’est très sportif tout en étant convivial. Tout est organisé par Skilex pour que tout le monde soit ensemble. Pas besoin d’être très bon skieur, il suffit d'être un professionnel du droit.

Actuellement, on est en train de monter une grosse délégation d'avocats parisiens (84 sportifs !) qui participera aux Jeux européens du sport d'entreprise de Bordeaux, organisés par la Fédération européenne du sport d'entreprise au mois de juin, et qui comptera environ 7 500 athlètes dans une trentaine de disciplines. Les avocats du barreau de Paris sont les seuls à participer à cet événement qui réunira de très grandes entreprises de toute l'Europe et des PME, une belle occasion pour eux de défendre les couleurs du barreau au milieu de potentiels clients.

Le barreau de Paris présentera deux équipes de volley mixte, une équipe de rugby, trois équipes de foot masculin, des nageurs hommes et femmes, des tennis women, en double et en simple, une équipe de basket et des coureurs 5 et 10 km.

Aussi, le 10 mars à Saint-Germain-en-Laye a eu lieu une première compétition de golf de cabinets d'avocats et, au mois de juin, nous avons un tournoi de beach volley des professeurs juridiques qui réunira des professionnels du droit de toute la France à Nice. Le Spab va également monter une équipe au sein du Barreau pour participer à la Juris’Run en juin, puis à la Juriscup, à Marseille en septembre.

Une équipe d'avocates va aussi faire l'ascension du Kilimandjaro, pour la section Trek et Alpinisme, en juillet prochain. Il y aura plein d'autres événements qu'on transmettra sur nos réseaux sociaux pour informer les avocats, ainsi que sur les bulletins de l'Ordre.

A.- P. : Pour les Jeux olympiques et paralympiques, allez-vous proposer quelque chose pour les professionnels de l'entreprise ou des professions libérales ?

E. B. : On est en train de réfléchir. Les avocats voudraient bien s'associer aux Jeux olympiques, tout en sachant que ça va être une période un peu compliquée au niveau des installations sportives parce qu’elles seront prises par les professionnels du sport.

A.- P. : Comment s'organise la participation à une compétition ? Est-ce fait avec d’autres barreaux ?

E. B. : Oui, par exemple, en janvier, la section basket du barreau de Paris a organisé un tournoi qui a réuni les avocats de Marseille et de Lyon, en triangulaire. Les avocats parisiens seront, en retour, invités à Lyon et à Marseille pour faire ce même tournoi. Avec le volley, on essaye aussi d'organiser très souvent des tournois interprofessionnels et inter barreaux.

Le Rugby Club du Palais organisera au mois de septembre la Coupe du monde des avocats de rugby, à Paris, et donc recevoir des nombreuses délégations étrangères. Toutes les disciplines essaient de créer ou participer souvent à des rencontres interprofessionnelles, par exemple avec le volley nous rencontrons souvent les équipes du ministère des Finances, de la police, de certains assureurs, des entreprises. Ça permet de donner une autre vision des avocats, c’est une sorte de vitrine pour la profession.

A.- P. : Pour pratiquer vos disciplines, il faut donc être avocat ?

E. B. : Le Spab est ouvert aux avocats du barreau de Paris, aux élèves avocats, aux collaborateurs salariés ou missionnés par l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, à leurs partenaires et leurs proches, ainsi qu’à toute personne exerçant – sur tout le territoire national – dans la sphère juridique ou pour le compte de celle-ci, ce qui inclut notamment le personnel attaché aux établissements judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Paris, ainsi que les juristes d’entreprise.

A.- P. : Vous proposez des activités physiques mais aussi cérébrales, notamment avec l’association des joueurs d’échecs.

E. B. : Oui, c'est une association très active, avec de nombreux membres et je vois qu'ils ont des résultats très importants. Au mois de février, elle a organisé un tournoi dans le salon du gouverneur militaire de Paris, et participe régulièrement à des nombreux tournois. et on est très content de les avoir dans le Spab.

Mais toutes ces activités sportives, physiques ou intellectuelles, demandent un engagement personnel de tous les sportifs, raison pour laquelle on cherche des parrains, des sponsors, des soutiens, pour qu'on puisse participer et s'entraîner dans de bonnes conditions. Ces partenaires peuvent aussi bien être des cabinets, des entreprises, ou des consultants. En retour, ils gagnent en visibilité car on les mentionne dans toutes nos publications, on inscrit leur nom sur nos maillots etc… En tout cas, le Spab serait ravi d’intégrer des nouveaux membres, et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.