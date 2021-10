Loin d’être totalement obscure, cette année a aussi été l’occasion de voir émerger une nouvelle génération de leaders et d’entrepreneurs capables de redresser notre beau pays. Car l’entrepreneuriat constitue le seul levier capable de combattre tous les maux de notre société. En entreprenant, nous devenons acteurs et non spectateurs. La création, le développement et l’accomplissement d’un projet de création d’entreprise porte en son sein les réponses au désespoir, à la morosité ambiante, au manque de perspectives, surtout auprès des jeunes. La création d’entreprise –et de richesse- devient alors le remède au fléau du chômage et vient soutenir la relance économique de nos Etats.

L’entrepreneuriat entraîne indubitablement la combativité, la persévérance et l’accomplissement de soi. Il décuple les forces de son fondateur, le préservant ainsi à tous dangers. Il combat les idées reçues, l’oisiveté et fait éclore le mérite. Quand il est associé à une force d’innovation, il devient alors l’avenir de tout un pays.

Cette année aura aussi été l’année des récompenses et du mérite. Hapsatou Sy, une jeune entrepreneuse de 31 ans à la tête d’une vingtaine de salons de beauté qui portent son nom et d’un groupe qui pèse 6,7 millions d’euros, a ouvert la voie à celles et ceux qui pensaient, à tord, qu’il était impossible de réussir en France. C’est naturellement qu’elle a été choisie comme marraine officielle du concours des Créatrices d’Avenir, un événement qui a mis en lumière, les talents de demain. Comme l’a justement souligné Jean-Paul Huchon, lors de l’événement, les entrepreneurs prouvent « que notre territoire porte en lui des potentiels humains et économiques remarquables, sources d’initiatives et de développement ».

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2013, d’ici là bon vent créateur et n’oubliez pas : ne subissez pas, soyez entrepreneurs de votre vie !

Céline VALENSI