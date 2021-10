Souveraineté numérique européenne: un sujet « devenu global »

« Ce sujet ne s'arrêtera évidemment pas à ce webinaire et je suis sûr que nous continuerons d'en parler bien après. Il provoque déjà beaucoup de travaux académiques. C'est un débat devenu global », déclare Marc Mossé, président de l'AFJE et directeur Affaires Juridiques et Affaires Publiques chez Microsoft Europe, en introduction.

Si la souveraineté numérique est actuellement discutée devant le Parlement européen, elle “est aussi ailleurs”. Après l'adoption par les États-Unis de leur Cloud Act il y a trois ans, c'est au tour de l'Australie de réfléchir à « des mécanismes très intéressants » commente ainsi Marc Mossé.

Du libertarisme à l'encadrement

Le thème est en effet au cœur de nombreuses réflexions étatiques, notamment en cette période de crise pandémique. « On voit poindre à côté du thème de la souveraineté numérique celui de la souveraineté stratégique », précise l'orateur après avoir cité le parolier des Grateful Dead, John Perry Barlow, rédacteur de la célèbre Déclaration d'indépendance du cyberespace consacrée en 1996, pionnier de la liberté de l'Internet décédé en 2018.

Le débat a beaucoup évolué ces dernières années : du libertarianisme sur la toile défendu dès 1992 par David Clark on est passé à son nécessaire contrôle et à la souveraineté.

« Internet est un espace comme un autre qui doit être encadré et régulé par le droit », estime la professeure de droit Florence G'Sell.

« Souvent lorsqu'on invoque la souveraineté c'est qu'on a l'impression de la perdre et qu'on se sent un peu en danger », explique-t-elle avant d'ajouter que « la difficulté actuelle relève de notre dépendance technologique. Le fait que l'État français recourt à des services de grandes entreprises américaines, comme pour le Health Data Hub qui héberge nos données de santé à l'étranger, pose problème ».

« Une fausse polémique qui nous fait perdre beaucoup de temps », estime quant à elle l'avocate Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy associée du pôle Public Réglementaire Environnement du cabinet August Debouzy depuis 2015, qui défend ce processus car les données sont pseudo-anonymisées et hébergées en Europe.

RGPD versus Cloud Act

La première à prononcer le terme « GAFAM » et à parler de la lutte contre l'hégémonie des acteurs américains et chinois est l'avocate Emmanuelle Mignon. Pourtant, l'intervenante aborde sereinement la question du Cloud Act « où les données des entreprises européennes se sont retrouvées soumises aux lois américaines ».

Elle défend même cette législation qui a été « prise dans l'urgence à la suite d'une affaire de trafic de drogue très classique » et dont une partie a « fait hurler » les institutions protectrices des libertés fondamentales car elle permet la signature d'accords entre les États-Unis et d'autres États (qui ne sont pas forcément des démocraties à l'instar de la Chine) pour le partage et la récupération des données hébergées sur son sol.

Pas de raison de paniquer selon elle car ces demandes de communication de données seront très encadrées et uniquement faites pour lutter contre la criminalité. « On peut toutefois avoir peur de cette législation car elle révèle les faiblesses de notre droit européen », nuance l'avocate.

Les prestataires américains peuvent-ils s'opposer aux demandes de leurs autorités en faisant valoir l'existence d'un conflit de loi ? « Oui, mais ce n'est pas fait en pratique », répond-elle en prenant l'exemple de la loi de blocage française « dont les sanctions sont dérisoires et qui n'est jamais appliquée ».

L'avocate défend donc les réglementations au niveau européen qui ont davantage de poids et regrette d'ailleurs que l'UE n'ait toujours pas voté l'équivalent du Règlement européen pour la protection des données personnelles (RGPD) pour le Cloud qui pourrait booster notre économie. Chantre du RGPD, Florence G'Sell se prononce aussi contre le discours de certaines start-up selon lequel les contraintes juridiques et bureaucratiques européennes freineraient l'innovation.

Gaïa-X: vers un Cloud européen ?

Tout à fait d'accord, Hubert Tardieu, PDG par intérim de Gaïa-X AISBL, un projet européen d'offre multi-cloud soutenu par les États français et Allemand et la Commission, présente cette future infrastructure européenne des données.

« On ne peut pas laisser notre industrie stocker ses données aux USA parce que le risque de se faire piller est très important », explique Hubert Tardieu, PDG par intérim de Gaïa-X.

« Pour nous, il est essentiel de ne pas rater la protection de ces données industrielles comme nous avons loupé celles de nos consommateurs ». C'est inévitable car il faut prendre en compte un « élément absolument essentiel : le taux de pénétration du cloud dans l'économie européenne qui était de 26 % en moyenne en 2020 » et ne fait que croître (grand écart entre les pays du Nord et ceux du Sud : 21 % en France contre 60 % en Suède).

C'est là qu'intervient le projet Gaïa-X dont le but est de « s'organiser pour être capable de mieux maîtriser les choses » et pour atteindre 50 % dans les prochaines années « sans créer de cloud souverain européen mais en encadrant bien l'accès aux opérateurs étrangers pour protéger nos données industrielles » en travaillant sur la portabilité et l'interopérabilité.

L'ingénieur se réjouit du succès de l'initiative : « 159 compagnies dans le monde ont fait acte de candidature pour rejoindre Gaïa-X dont tous les fournisseurs américains et certains fournisseurs chinois comme Alibaba. Ils ont même accepté qu'ils n'aient pas leur place dans le conseil d'administration uniquement réservé aux acteurs ayant leur siège en Europe ».

« Nous avons confiance dans le fait que si nous réussissons ce projet nous aurons pavé la route pour la protection du business européen », confie-t-il.

Marc Mossé cite à plusieurs reprises le récent ouvrage d'Anu Bradford, professeur de droit à Columbia, sur le « Brussels Effect » selon lequel l'Union est devenue « un rule maker qui fixe des standards internationaux par le droit comme avec le RGPD ». Le juriste paraît ainsi convaincu des capacités de l'UE à imposer sa souveraineté numérique tout en conciliant protection des données et liberté économique.

Discussions en cours au Parlement européen



Dans une vidéo, Anna Cavazzini, députée européenne présidente de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) rappelle que le rôle de gardien des portes du web tenu par l'Europe et de protection des libertés fondamentales est très important.



Après avoir montré la diversité du monde numérique et de ces modèles économiques, la députée européenne souligne l'importance de partager l'accès aux données tout en les protégeant et assure que des débats profonds ont actuellement lieu au Parlement européen sur des textes majeurs qui doivent être adoptés rapidement.

Par exemple, « la publicité en ligne est un enjeu très important », non seulement pour les produits commerciaux mais aussi pour la politique.

« Nous devons avoir des règles très claires, notamment sur la liberté d'opinion et de parole sur Internet avec un contrôle et des sanctions », illustre-t-elle aussi.