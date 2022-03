Soutien aux salariés aidants : la Plateforme RSE rend son avis

Cet avis a été remis le 17 mars dernier à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie, Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées et Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable.

Il résulte d’une mission confiée à la Plateforme RSE de France Stratégie par le Gouvernement en septembre 2021, afin de renforcer l’engagement des entreprises dans le soutien à leurs salariés aidants. Il comporte 24 recommandations pour mieux communiquer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans le soutien de leurs salariés aidants. Pour Brigitte Bourguignon, « Ces recommandations viennent conforter notre ambition de mobiliser davantage le monde de l’entreprise pour favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des aidants, à l’exemple du « congé proche aidant » indemnisé depuis octobre 2020 ».

Détails des propositions

Ainsi, la Plateforme RSE recommande au Gouvernement de mener une évaluation des politiques publiques de soutien aux aidants afin de mieux suivre les avancées du dialogue social et de faciliter la vie des salariés aidants.

En matière de sensibilisation et de communication, elle suggère aux entreprises de créer les conditions de l’expression des salariés aidants et de communiquer régulièrement en interne sur les dispositifs existants.

S’agissant de l’accompagnement, la Plateforme RSE préconise aux entreprises de proposer des programmes de soutien en interne, de permettre une flexibilité dans l’organisation du temps de travail et de valoriser spécifiquement les compétences acquises par le salarié aidant.

Enfin, elle recommande aux partenaires sociaux et aux fédérations professionnelles d’engager le dialogue sur la prise en compte des salariés aidants, de sensibiliser leurs parties prenantes, de faciliter la prise de congés mais également d’élaborer des outils pour mieux identifier ces enjeux dans les démarches RSE.