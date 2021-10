Le cabinet d'avocats indépendant, pionnier du droit pénal des affaires, Soulez Larivière & Associés devient Soulez Larivière Avocats pour consolider son projet de boutique de défense pénale, agile et innovante en droit.

Transmission de la gestion du cabinet

Daniel Soulez Larivière a transmis la gestion complète du cabinet à ses deux associées, Aurélia Grignon et Capucine Lanta de Bérard, actives au sein du cabinet depuis plus de dix ans, devenant alors Of Counsel et accompagnant chacun selon ses besoins. Il continuera donc à intervenir dans la réflexion sur les dossiers et à transmettre la méthodologie et les valeurs du cabinet, afin de faire profiter les clients de son expérience. « C'est un travail d'accompagnement à tous égards », souligne Daniel Soulez Larivière.

Le cabinet, qui est devenu une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) en janvier 2020, est dirigé conjointement par Aurélia Grignon et Capucine Lanta de Bérard, qui souhaitent maintenir les forces du cabinet historique et entrer dans une démarche entrepreneuriale de développement.

Entre évolution et traditions

Soulez Larivière Avocats maintient son positionnement et continue à cultiver son goût pour l'innovation et la réflexion prospective et son investissement de pionnier sur le droit pénal des affaires qui ne cesse de se transformer, notamment avec la compliance ou la justice négociée. Il conserve ses valeurs d'excellence, d'éthique et d'indépendance et sa méthodologie, notamment, d'approcher les situations avec pragmatisme.

Aurélia Grignon et Capucine Lanta de Bérard continueront de consolider la boutique dans ses domaines clés et de s'investir dans l'innovation du droit et l'anticipation de la justice, déjà très ancrées dans le cabinet. Elles garderont une préoccupation majeure sur l'activité pionnière de justice négociée, développée depuis 2012 au sein du cabinet. « Nous souhaitons faire de notre cabinet, aujourd'hui moitié historique, moitié start-up, une structure de pointe pour les 25 prochaines années, toujours dans la défense pénale, évoluant selon les besoins des clients dans ce domaine », assurent-elles.

Soulez Larivière Avocats restera un acteur majeur réputé dans les domaines des crises, de la défense pénale en droit des affaires, de l'aviation, des contentieux complexes de responsabilité et de stratégie précontentieuse, y compris dans un cadre transnational.