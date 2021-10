SOS Retraites : « non cette réforme-là ne passera pas »

« Nous ne sommes pas des habitués des manifestations », reconnaissait Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, en conférence de presse « mais nous entendons bien dénoncer un projet de captation sans sommation des régimes autonomes de retraite ». à l'appel du CNB, les avocats de France se sont donné rendez-vous en robe lundi 16 septembre devant le palais Garnier. Nombreux sont ceux ayant répondu à l'appel, alors que la quasi-totalité des barreaux étaient en grève. De Lille à Annecy, de Nantes à Marseille, de Bordeaux à Senlis, tous sont venus protester contre le projet de réforme des retraites issu du rapport Delevoye.

Les avocats parisiens au rendez-vous

Les avocats parisiens, eux aussi étaient présents en masse, à la grande joie du bâtonnier Marie-Aimée Peyron (voir infra). Une manifestante nous explique les raisons de sa présence : « ça fait deux ans que j'exerce et les charges qu'on paie sont énormes. à nous rajouter encore 14 % de charge en plus, on ne sait juste pas comment on va pouvoir vivre en fait. On a des responsabilités très importantes, du stress tout le temps, et nous rajouter ça, c'est juste horrible. Je suis une avocate parisienne donc j'ai peut-être un petit peu plus de chance que les autres parce que nos rétrocessions sont un peu plus élevées, mais en même temps le coût de la vie est super cher, le logement notamment. C'est décourageant, on n'a juste plus envie de travailler parce que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Vraiment. On a fait huit ans d'études, et au final si on travaillait dans un bar on gagnerait beaucoup plus. » Elle nous exprime aussi des craintes partagées par beaucoup d'autres pour l'avenir de la justice française et des menaces que fait peser la réforme sur l'aide juridictionnelle : « pour l'AJ, les avocats travaillent un peu gratuitement. On le fait parce qu'on a décidé de faire cette profession, par conviction, mais à un moment donné il faut bien qu'on mange à la fin du mois ».

« Je suis déjà solidaire, je ne veux pas l'être davantage »

Celle-ci n'est pas hostile à un régime de retraite universelle, ce qui n'est pas l'avis de tous. Un de ses confrères se dit

« totalement contre le projet de réforme », qu'il qualifie de « spoliation des cotisations » et souhaite que les avocats puissent « conserver leur autonomie ». Contre ceux qui diront que les avocats ne jouent pas le jeu de la solidarité, il répondra : « on participe déjà. C'est-à-dire que notre caisse de retraite cotise déjà aux autres caisses de retraite, donc la solidarité on la subit déjà si je puis dire. Je suis déjà solidaire, je ne veux pas l'être davantage. »

Barreaux de Lille à Annecy

Au-delà des inquiétudes, c'est sous un grand soleil et dans une ambiance bon enfant que le cortège s'est élancé aux alentours de 14 heures direction place de la Nation, faisant étape à République puis à la Bastille. En tête de cortège, où l'on retrouve les principaux représentants du collectif SOS Retraites, s'élèvent des « Non, non, non à la réforme Macron ; oui, oui, oui aux professions unies ». à l'arrière du cortège, une demi-heure après le passage de la tête, on entend le barreau de Lille reprendre du Francis Cabrel et sa Dame de Haute-Savoie pour dire « oh non cette réforme-là ne passera pas ». .

Et les autres ?

Si les avocats étaient largement majoritaires dans le cortège, on retrouvait à leurs côtés pilotes, hôtesses et stewards, médecins, chirurgiens, infirmiers, kinésithérapeutes et nombre d'autres professionnels de santé du côté desquels la mobilisation semble avoir été moins suivie. Ghislaine Sicre, présidente de Convergence Infirmière, avait expliqué en amont de la manifestation qu'« un mois pour mettre en place le mouvement c'est très court. Les infirmières font des plannings à trois mois et doivent assurer une continuité des soins ». Des docteurs aux couleurs de la Fédération des Médecins de France regrettent toutefois de ne pas croiser davantage de confrères. « Les médecins sont malheureusement une profession sinistrée, individuelle et individualiste », nous disent-ils avant de poursuivre : « Par notre présence, on montre qu'on est quand même dans un mouvement solidaire, et moi je suis solidaire aussi avec les salariés à qui on pique leurs caisses de retraite complémentaire. On n'est pas contre les réformes, on est une profession qui est réformée régulièrement, on n'a pas de problème avec ça : la réforme oui, le hold-up non. On n'est pas non plus contre la solidarité, mais si la solidarité, c'est prendre dans la poche des uns sous prétexte qu'ils ont été vertueux, ce n'est pas de la solidarité, c'est du braquage. »

« La réforme oui, le hold-up non »

Du côté des autres professions libérales, le regret d'une mobilisation moindre est partagé. Craintive pour l'avenir de sa profession

(« on sera pris à la gorge »), une manifestante orthophoniste témoigne de sa colère contre la Fédération Nationale des Orthophonistes qui ne soutient pas le mouvement, essayant de « négocier des bouts de chandelles », à savoir troquer « 5000 euros de cotisation aux caisses de retraite » contre « une suppression de la CSG à 600 et des brouettes ». Lorsqu'on lui demande son avis sur la manifestation et l'union avec des avocats qui « ne sont pas des habitués » selon leurs dires, elle nous répond avec le sourire : « Pour avoir fait d'autres manifs d'orthophonistes, je la trouve bien. Les avocats ne sont pas des débutants. Ils sont hyper, hypermotivés, et venus de toute la France ! »