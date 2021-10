SOS Retraite, du « mode avertissement » au « coup de semonce »

« C'est historique, c'est grave, sans précédent depuis 1968 ». C'est ainsi que Christiane, Féral-Schuhl, présidente du CNB, qualifie la mobilisation envisagée par le collectif SOS Retraite pour le 3 février prochain.

Un mois après avoir manifesté dans les rues de Paris les « professions rassemblées » annoncent :

« si elles ne sont pas rassurées d'ici là par le Gouvernement, elles arrêteront leurs activités simultanément et collectivement », Christiane, Féral-Schuhl, présidente du CNB

Le délai doit permettre au Gouvernement de répondre, mais aussi au collectif de pouvoir s'organiser (« on n'arrête pas un bloc opératoire en une semaine ») et de profiter des débats des Municipales.

Les représentants du collectif affirment avoir vu dans l'opinion « un encouragement, sinon un impératif à continuer ». Depuis un mois et une manifestation qui se voulait être un « avertissement », ils disent n'avoir reçu aucune invitation à négocier de la part du Gouvernement, sinon au sein du régime universel, et dénoncent un discours « de plus en plus radical et de plus en plus flou du Haut-commissaire ».

De celui-ci, ils espèrent notamment les chiffres qui soutiennent sont rapport et que Christiane Féral-Schuhl dit avoir demandé plusieurs fois par courrier. La présidente du CNB se plait aussi à démentir certains arguments comme celui de l'équilibre démographique cotisants/retraités, dans une profession d'avocats dont les effectifs croissent de 5 % par an, et sont encore loin des autres pays européens.

Yves Deshayes du Syndicat national des pilotes de ligne se disait il y a un mois « en mode avertissement », il parle désormais de « coup de semonce », une expression qui revient aussi dans la bouche de Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, qui prévient :