L’association « Sortir de prison, intégrer l’entreprise » a pour objet d’inciter les entreprises à mener des actions concrètes en faveur de la réinsertion des sortants de prison. Cette structure a été créée en mai 2013 à l’initiative de l’Institut de Montaigne, de l’association l’Îlot et d’entreprises engagées dans l’aide à la réinsertion : le Groupe M6, JC Decaux, Lafarge France, Randstad, Sodexo, Stream Global Services et Vermeer Capital. Elle est actuellement présidée par Nicolas de Tavernost, président du directoire du Groupe M6. L’Ordre des Avocats de Paris s’associe donc au projet en devenant parrain de « Sortir de prison, intégrer l’entreprise ». Le Barreau de Paris va notamment œuvrer afin d’établir le lien entre l’association et les juridictions d’application des peines. Un grand nombre de détenus et de sortants de prison manifestent une forte motivation pour travailler et s’engager dans une activité professionnelle. Parmi eux, une majorité de jeunes qui aspirent à de nouveaux horizons et attendent qu’on les accompagne. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche citoyenne, soiuhaitant donner une deuxième chance et permettre aux personnes sortant de prison de retrouver une place au sein de la société civile. Pour l’association, « la réinsertion est un enjeu crucial pour le bon fonctionnement de notre société ». Chaque année, environ 90 000 détenus retrouvent la liberté et, pour la plupart, la précarité qui était la leur avant leur incarcération. Le travail apparaît comme le moyen le plus efficace pour lutter contre la récidive.