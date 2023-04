Sortie de l’ouvrage « Du progressisme juridique »

« Une conviction profonde : le Droit et les professions juridiques peuvent transformer la société française », c’est sur ces mots que débute l’ouvrage « Du progressisme juridique » récemment publié par l’association des Juristes En Marche (Jurem). Ce livre est une compilation de leurs tribunes et de leurs propositions pour une « Justice plus moderne, plus forte et plus efficace au service des Justiciables » durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, est disponible sur www.jurem.fr.