Sortie de crise : l'Urssaf aux côtés des TPE-PME

« Nous sommes au service des entreprises et l'Urssaf n'est pas un de vos ennemis donc si vous avez des difficultés n'hésitez pas à faire appel à nous », a lancé d'emblée Jérôme Quentin-Mauroy, président de l'Urssaf Ile-de-France, après une brève introduction de Bernard Cohen-Hadad, président du syndicat patronal CPME Paris Ile-de-France, qui l'avait invité à venir échanger avec ses adhérents.

Une initiative saluée par le président de l'Urssaf Ile-de-France pour qui cette première conférence commune avec la CPME arrive à point nommé. « J'espère que ce sera le début d'une longue collaboration », a-t-il d'ailleurs souhaité.

Véritable volonté d'accompagnement

« Nos missions pourraient être résumées en une seule phrase : agir avec vous sur votre protection sociale, durable et solidaire. Nous apportons donc un accompagnement au bénéfice du développement économique et social et nous garantissons les droits et l'équité entre tous les acteurs économiques », a expliqué Didier Malric, directeur général de l'Urssaf Ile-de-France.

Pour lui, tout l'objectif est de décomplexifier les relations entre les entreprises et l'Urssaf et d'accompagner ces dernières, surtout en cette période de relance. « Je le répète, nous avons une volonté d'accompagnement et nous accordons souvent des délais de paiement aux entreprises en difficulté, ce qui est souvent mal connu », a précisé ce dernier.

L'Urssaf a trois missions principales : accompagner tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social ; assurer le financement de la protection sociale au quotidien ; et garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques.

« Vous pouvez faire une demande de report des cotisations qui sera acceptée sous 2 jours »

Crise et échéanciers de cotisations

Didier Malric a alerté les dirigeant de TPE-PME sur l'importance d'ouvrir les mails de l'Urssaf cet été car ils annoncent souvent des propositions de plan d'échéanciers des cotisations, surtout en ce moment, et pas seulement des rappels ou des majorations.

« C'est assez simple concrètement, car vous pouvez faire une demande de report des cotisations qui sera acceptée sous 2 jours », a annoncé en souriant Cécile Chaudier, directrice des opérations de l'Urssaf, avant de présenter les principales mesures d'accompagnement proposées aux TPE-PME qui ont pu évoluer depuis la crise sanitaire.

En plus des reports, l'Urssaf a mis en place des dispositifs d'exonération pour les entreprises très impactées par la pandémie, notamment celles dites du secteur 1 qui ont subi des fermetures administratives.

« Nous proposons aussi des plans d'échéanciers de paiements aux employeurs de moins de 250 salariés qui ont contracté une créance à l'égard de l'Urssaf et ne relèvent pas des secteurs d'activité particulièrement affectés par la crise », a-t-elle expliqué précisant que ses services ont déjà déployé plus de 56 000 échéanciers couvrant un total de 962 millions d'euros.

Enfin, l'Ursaff donne aussi la possibilité de bénéficier d'une remise de dettes aux PME n'entrant pas dans les conditions des dispositifs précédents.

Les différentes aides proposées aux travailleurs indépendants par l'Urssaf (avec des échéanciers souvent automatiques) et les autres organismes de Sécurité sociale ont aussi été expliqués en détail entre les questions des participants qui ont jalonné ce webinaire via le chat.

Médiation, lutte contre le travail illégal et information

Maud Douard, médiatrice de l'Urssaf, a ensuite présenté la possibilité, mise en place depuis 2018, d'ouvrir une médiation avec ses services. Un outil de résolution des différents à l'amiable qui permet de « désamorcer les conflits et restaurer le lien entre l'Urssaf et ses usagers ». Elle a alors rappelé que le médiateur n'est pas décisionnaire et qu'il fait simplement des recommandations à l'organisme et trouve des solutions qui conviennent aux deux parties. Cette solution est intéressante en ce qu'elle suspend les délais de recours, et très efficace : 70 % des dossiers sont traités en moins de 30 jours et 95 % des recommandations du médiateur sont suivies.

« Nous agissons aussi sur la lutte contre le travail illégal en assurant à peu près la moitié des redressements sur la France entière même si nos moyens ne sont pas colossaux », a ajouté Didier Malric, mobilisé sur cette mission qui permet de préserver les droits sociaux des salariés, et surtout de garantir une concurrence loyale entre les entreprises et le financement de notre système de protection sociale. La vigilance est particulièrement accrue en cette période de crise économique.

Enfin, Thibault Lahanque, directeur de la communication et des partenariats, a quant à lui insisté auprès des dirigeants sur les moyens de s'informer rapidement sur les mesures mises en place par l'Urssaf, notamment via le site www.mesures-covid19.ursaff.fr et la chaîne Youtube de l'Urssaf Ile-de-France sur laquelle de nombreux tutoriels pédagogiques sont très consultés