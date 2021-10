Sophie Coignat rejoint le cabinet Delcade en qualité d'associée Corporate /M&A

Précédemment chez Latham & Watkins puis chez Simmons & Simmons, Sophie Coignat intervient depuis plus de douze ans sur des dossiers de fusions-acquisitions et de capital investissement. Elle a une vaste expérience transactionnelle, à la fois domestique et internationale, et accompagne de grands groupes, des PME-ETI comme des fonds d'investissement dans leurs projets de croissance externe, de levée de fonds et de restructurations.

Sophie rejoint ainsi un pool pluridisciplinaire de 12 experts dans les principaux domaines du droit des affaires, en particulier en droit commercial, corporate / M&A, fiscalité et contentieux. Delcade poursuit activement son développement en proposant à ses clients PME-ETI partout dans le monde, des services légaux haut de gamme, tout en étant flexibles et très compétitifs, grâce à un modèle entrepreneurial collectif combinant forte expertise technique et agilité de fonctionnement.

«Nous sommes très heureux d'accueillir Sophie Coignat dans notre équipe parisienne, sa solide expérience en corporate / M&A constitue un réel atout pour le cabinet. Notre ambition est de fédérer des confrères experts autour d'un mode d'exercice innovant, plus collaboratif, plus souple et plus orienté client, dans le respect d'une éthique forte», commente Benoît Lafourcade, associé fondateur de Delcade. « Les besoins des clients évoluent, le marché des services juridiques est en pleine mutation, nous devons accompagner la transformation de nos métiers et proposer une alternative crédible aux grands cabinets d'avocats traditionnels. Nous recherchons des talents qui se reconnaissent dans cette vision », complète Fabrice Delouis, co-fondateur du cabinet.

Delcade envisage de recruter une dizaine d'associés et collaborateurs en 2017.