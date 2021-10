Sonnette d'alarme sur la pollution de l'air

"On a un peu le sentiment d'être les voitures-balais, on constate les dégâts mais les causes ne sont pas traitées sérieusement", a expliqué le Dr Bernard Jomier, installé dans le 19e arrondissement et par ailleurs élu (EELV) d'arrondissement, l'un des généralistes à l'origine de cet appel. La trentaine de médecins signataires constatent "au quotidien", chez leurs patients, une hausse des toux chroniques, des crises d'asthme ou des pathologies cardiovasculaires en adéquation "avec ce que nous disent les études scientifiques", a assuré ce médecin généraliste.

"L'institut de veille sanitaire (InVS) évalue à 3 000 le nombre de décès annuels évitables par l'amélioration de la qualité de l'air des neuf principales villes françaises", rappelle l'appel des médecins (http://bit.ly/VfMJEv). A l'Etat comme à la Ville de Paris, les médecins demandent "une réglementation plus protectrice de la santé de la population". "Il faut aller au-delà de la communication et des mesures symboliques", a souhaité le Dr Jomier, jugeant insuffisant le "plan d'urgence sur la qualité de l'air" annoncé la semaine dernière par la ministre de l'Ecologie Delphine Batho, qui ciblait notamment les 6 millions de véhicules les plus polluants.