Sommet “Choose France” : l'Île-de-France, 1er choix des investisseurs étrangers en Europe

La 3e édition du sommet a mis l'accent sur les territoires français, plus particulièrement sur le renforcement des investissements en région. En 2019, l'Île-de-France s'est distinguée du reste du territoire tant par la qualité de sa main-d'œuvre, que par la forte présence de centres de décision. Attirant le plus grand nombre d'investissements économiques et industriels, la région a ainsi bénéficié l'an dernier de l'arrivée de plusieurs grands groupes, permettant la création d'une centaine d'emplois dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'énergie et du médical.

L'Île-de-France s'affirme comme la 1ère région d'affaires en Europe, accueillant 1,1 million d'entreprises, et comptabilisant 6,31 millions d'emplois. La région se démarque particulièrement par sa main-d'œuvre très qualifiée, lui permettant de se hisser au rang de leader dans un certain nombre de secteurs : services financiers, aérospatial, défense, nouvelles mobilités, énergies vertes, mais aussi dans les domaines de la santé, de la transformation digitale, des industries créatives, de la logistique, de l'agroalimentaire ou encore de la cosmétique.

Première dans les domaines de la recherche et de l'innovation, la région Île-de-France se hisse en tête du classement européen, avec des dépenses équivalentes à celles de la Silicon Valley. Certains pôles offrent à la région un rayonnement mondial, comme

Paris- Saclay, la Défense, ou encore le Genopole, biocluster français dédié à la recherche en génomique, génétique, et biotechnologies internationalement reconnu.

Riche de ses sites culturels et touristiques, l'Île-de-France conserve sa place de 1ère destination touristique mondiale, avec 50 millions de touristes accueillis en 2018, dont 8,4 millions de touristes d'affaire.

à l'horizon 2024, l'avènement du Grand Paris et ses projets – le Grand Paris Express, le chantier du siècle et le plus grand projet européen d'infrastructure, ou les chantiers des JOP 2024 qui se veulent être exemplaires sur le plan écologique - promettent un rayonnement mondial en termes d'innovation pour la région d'Ile-de-France.