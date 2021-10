Solegal et Predictice entament une phase de co-innovation

Predictice, start-up française spécialisée dans l'analyse de données et l'anticipation statistique des décisions de justice, peut ainsi bénéficier des réflexions des avocats de Solegal sur l'utilisation de la solution. En prenant part au développement de l'outil, le cabinet bénéficie, quant à lui, des dernières innovations développées par Predictice en matière d'exploitation du Big data.

La plateforme Predictice est un outil d'aide à la décision qui offre aux professionnels juridiques une probabilité de réussite pour un cas concret. Elle permet également aux avocats d'optimiser leur stratégie : ils peuvent identifier et prioriser les arguments qui permettront d'influencer la résolution d'un différend. Enfin, Predictice fournit une estimation des indemnités obtenues, en s'appuyant des contentieux similaires, et identifie les juridictions les plus favorables pour résoudre le litige.

Appliquée à la fiscalité, Predictice permet d'identifier les éléments qui, dans la décision de justice, influencent la reconnaissance d'une position fiscale. La solution permet à l'avocat de gagner du temps dans l'analyse de situations dépendant largement de considérations factuelles liées à la situation particulière du contribuable. Dans ce domaine, les exemples d'applications sont nombreux tant pour les particuliers (ex : détermination de la résidence fiscale) que pour les entreprises (ex : exonération de TVA des ventes au sein de l'UE).

Selon Louis Larret-Chahine, co-fondateur de Predictice, « les conseils de Rui et de Fabien sont une aide précieuse dans le développement d'une solution de justice prédictive adaptée aux besoins quotidiens des avocats. Travailler aux côtés de ce cabinet à taille humaine mais particulièrement innovant est le gage de retours réguliers sur les fonctionnalités en cours de développement. L'innovation naît de la rencontre des compétences, nous le vérifions tous les jours ! »

« Nous sommes ravis d'avoir été sollicités par les fondateurs de Predictice, dont le projet nous a immédiatement emballés. Il correspond à un vrai besoin de notre profession, non seulement en contentieux mais aussi en matière de conseil », ajoute Fabien Courvoisier, associé chez Solegal. « Lors de nos ateliers, nous échangeons naturellement sur la méthodologie d'analyse prédictive appliquée à nos expertises juridiques, mais aussi sur l'ergonomie de l'outil. Faciliter la restitution et l'exploitation du service est une valeur commune à Predictice et Solegal », précise Rui Cabrita associé chez Solegal.

À propos de Predictice

Predictice utilise le meilleur de la technologie (big data, machine learning, algorithme prédictif) pour construire une plateforme de recherche et d'analyse de l'information juridique, au service de la performance des professionnels du droit.

À propos de Solegal

Les avocats de Solegal disposent d'une expertise particulière en droit des affaires et fiscalité à destination des entreprises, actionnaires et dirigeants. Le cabinet a été finaliste du Prix de l'Innovation 2015 de l'Incubateur du barreau de Paris et du Prix de l'innovation 2016 des Avocats en Relation-Clients organisé par LegiTeam.