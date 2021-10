Soldes : pour une consommation plus durable de l'électroménager

Des produits plus abordables, mais souvent synonymes d'une faible longévité. Pourtant, mieux que le low-cost, les soldes permettent d'accéder à un équipement plus qualitatif, doté d'une durée de vie plus longue. C'est un fait, l'électroménager représente un achat onéreux, voire très onéreux, pour de nombreux ménages français.

La nécessité de s'équiper, couplée aux prix élevés pratiqués par les marques, découragent les acheteurs qui souhaitent se diriger vers des produits de qualité. Aussi, les soldes sont, pour ces ménages, l'occasion d'accéder à des appareils de meilleure qualité à prix intéressants.

Il est en effet judicieux d'attendre les soldes pour investir dans du matériel de qualité à un prix raisonnable. Cependant, il faut s'y préparer pour en profiter : repérer les appareils intéressants avant la période, se renseigner sur les produits au préalable, éviter l'achat impulsif mais également s'inscrire aux newsletters des revendeurs pour bénéficier de promotions exclusives.

En revanche, l'erreur à ne pas commettre est de se précipiter sur le low-cost, certes attractif, mais avec un taux de réparabilité très faible par rapport à l'électroménager haut-de-gamme : si le prix paraît intéressant à l'achat, le coût de l'appareil sera plus élevé sur le long-terme.

Low-cost VS haut-de-gamme

Depuis 1990, le prix de l'électroménager a baissé de 40 % selon l'Insee. Une réduction importante des coûts, mais qui reste néanmoins faible par rapport aux équipements électroniques et high-tech qui perdent de la valeur plus vite encore.

Face à cela, les enseignes d'électroménagers low-cost se développent et les marques traditionnelles migrent également vers ce nouveau créneau. Néanmoins, le “made in China” ne suffit pas à expliquer les prix parfois très alléchants que ceux-ci pratiquent.

En effet, cette différence de prix vient en grande partie d'une dégradation des composants au fil des années. Ainsi, la plupart des machines à laver – toutes gammes confondues – sont fabriquées avec des cuves en plastique, moins résistantes que l'inox lorsque le nombre de tours par minute s'accroît fortement lors de l'essorage.

Les anciens modèles, qui utilisaient de l'acier émaillé pour protéger les matériaux de la corrosion naturelle, avaient un coût de production bien plus élevé… Donc un prix d'achat plus dissuasif.

Le vrai coût de l'électroménager low-cost

Pour l'électroménager comme pour l'électronique, l'obsolescence programmée n'est plus à prouver. Sur ce type d'appareils, elle concerne les pièces moulées ou les pièces bas-de-gamme qui, une fois le produit en panne, ne sont ni nécessairement réparables ou interchangeables ni disponibles suffisamment longtemps en tant que pièces détachées pour permettre la réparation.

En effet, chaque constructeur est libre de définir la politique de réparation de ses appareils et du type de matériel auquel il donne accès au grand public ou aux spécialistes de la réparation.

Ainsi, le low-cost est trompeur car il n'intègre pas la notion de coût d'usage du produit dans son prix d'achat : le taux de réparabilité, la durée de vie, la disponibilité des pièces détachées ou encore la compatibilité des pièces sont complètement passés sous silence et, bien souvent, ces dernières sont introuvables peu de temps après la commercialisation du produit.

Selon le “baromètre du SAV” publié par Fnac-Darty en 2018, les marques les plus chères… sont aussi les plus solides. Ainsi, les ménages ont tout intérêt à profiter des soldes pour acheter de l'électroménager haut-de-gamme à des tarifs accessibles. Cela leur permettra de profiter de plus fortes possibilités de réparation puisque ce type d'appareils propose une meilleure durabilité, mais également une disponibilité des pièces détachées pouvant aller jusqu'à 10 ans de garantie.