Soldes d'hiver : le Syndicat des indépendants très soucieux

« Nous ne pouvons à ce stade que contredire en tout point la récente affirmation d'Alain Griset pour qui le couvre-feu à 18h n'aurait qu'un impact marginal sur les chiffres d'affaires des commerçants et artisans de proximité, sauf à ce que Monsieur Griset évoque in fine que l'activité restera morne quelle que soit l'heure de fermeture !



Nous sommes extrêmement inquiets sur l'avenir à court terme des commerçants et artisans de proximité qui débuteront demain les soldes dans des conditions exécrables.



Après une année 2020 marquée par une baisse annuelle de chiffre d'affaires de 20% à 30% (ce qui correspond à la possibilité pour le dirigeant de se rémunérer) et un mois de novembre en confinement, près de 40% des commerçants interrogés dans notre dernier baromètre affirment que leurs stocks de marchandises sont supérieurs voire très supérieurs aux années antérieures.



Quant aux possibilités d'ouvertures dominicales, au-delà de leur caractère aléatoire selon les départements, des démarches formelles à effectuer, le coût pour une TPE est rédhibitoire avec le doublement des salaires que cela entraînerait.



Ainsi sommés de s'adapter sans cesse à un contexte sanitaire évolutif, sans aucune visibilité, les dirigeants de TPE affirment à une large majorité être moralement épuisés.



La situation n'est pas tenable. Il est urgent que le gouvernement prenne conscience que les unités commerciales et artisanales, ces "non-essentiels" de proximité, ne sont plus au bord du gouffre mais y descendent ! »