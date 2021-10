Soldes d'hiver : l'Alliance du Commerce demande le maintien de la date du 6 janvier

«Le report des soldes, cet été, s'est malheureusement révélé insuffisant pour relancer l'activité et compenser les pertes de chiffre d'affaires des commerces. Ainsi, nous demandons le maintien des soldes d'hiver du 6 janvier au 2 février 2021 », déclare Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, dont les adhérents sont 65 % à vouloir également maintenir la durée à 4 semaines.

Janvier, une période décisive

Selon eux, le maintien des dates de soldes d'hiver est décisif puisqu'il permettra aux enseignes :

d'assurer l'écoulement des stocks de la collection Automne/Hiver 2021. Ces stocks sont actuellement à un niveau exceptionnellement élevé du fait de la fermeture des commerces non alimentaires depuis le 30 octobre ;

de reconstituer leur trésorerie, essentielle à la poursuite de l'activité, et notamment au paiement des fournisseurs et à l'achat des prochaines collections ;

de contribuer à la nécessaire relance de la consommation après une crise qui aura fortement pénalisé le pouvoir d'achat de très nombreux Français ;

de préserver les autres périodes commerciales (notamment la Saint-Valentin le 14 février).

Ainsi, les soldes d'hiver se termineront avant les vacances (dont la période commence le 6 février, jusqu'au 8 mars). Pour mémoire, les soldes représentent une période essentielle pour les entreprises du secteur de la mode : le mois de janvier contribue à hauteur de plus de 10 % au chiffre d'affaires annuel. Le mois de février représente quant à lui environ 8 % du chiffre d'affaires annuel.

Mauvais bilan du report des soldes d'été

L'expérience du décalage de 3 semaines L'expérience du décalage de 3 semaines des soldes d'été prouve que le report n'est pas une solution efficace pour l'activité des commerçants. Les soldes d'été ont ainsi connu une croissance en trompe-l'œil.

En effet, selon le Panel Alliance du Commerce – Retail Int., si l'on compare les 4 semaines d'été de la période des soldes d'été 2020 (du 15 juillet au 11 août 2020) à la même période d'été 2019 (du 17 juillet au 13 août 2019), l'activité a augmenté de 32 %.

Mais, à période comparable, si l'on compare les soldes d'été 2020 (du 15 juillet au 11 août 2020) aux 4 premières semaines de soldes d'été 2019 (du 26 juin au 23 juillet), alors l'activité des soldes a diminué de 21 %.

En raison du décalage des soldes, le mois de juin a connu une baisse d'activité de 27 %, tandis que les mois de juillet et août ont connu une activité positive (respectivement +3 et +15 %). Mais au global sur les trois mois de juin, juillet et août, les enseignes de l'habillement ont connu une baisse de leur activité de 6 %. n