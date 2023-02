Soldes d’hiver : 51 % des commerçants pas satisfaits

Les soldes d’hiver touchent à leur fin mercredi 8 février. La société Qualitest a donc réalisé une enquête par téléphone, entre le 24 et le 31 janvier, auprès de 300 commerçants parisiens afin de dresser le bilan de cet évènement incontournable du début d’année. Le traitement et l’analyse ont ensuite été réalisés par le Centre régional d’observation du Commerce, de l’Industrie et des Services (CROCIS), et la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) Paris Île-de-France. Le verdict est majoritaire, 51 % des commerçants ne sont pas satisfaits du résultats des soldes, évoquant notamment une baisse de la fréquentation.

Des soldes décevantes pour les commerçants

Cette saison, 51 % des commerçants parisiens interrogés ne sont pas satisfaits du résultat des soldes. En effet, pour 57 % d’entre eux, le chiffre d’affaires a augmenté, au mieux, de 10 % seulement, et pour 29 %, les soldes n’ont même pas généré de hausse de ce dernier par rapport à un mois normal. Afin d’expliquer ces soldes décevantes, 53 % des commerçants mécontents ont évoqué la baisse de fréquentation et de la consommation. Pour 61 % d’entre eux, l’inflation a entraîné des répercussions, importantes ou très importantes sur leur activité pendant les soldes, 46 % des interrogés ont évoqué une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et 28 % un changement de priorité dans leurs dépenses.

Les commerçants subissent aussi l’inflation

Ces résultats décevants inquiètent de plus en plus les commerces, qui eux aussi ont subi l’inflation. Ainsi, 68 % des interrogés ont indiqué avoir connu en 2022 une hausse de leur facture énergétique par rapport à 2021 et 79 % d’entre eux ont aussi subi une augmentation des prix de leurs fournisseurs. Cette montée des prix a été répercutée en partie sur les clients par 61 % des commerçants, et intégralement par 17 %.

Un motif d’espoir : les promotions tout au long de l’année

Juste avant les soldes, pour satisfaire la demande de petits prix, 66 % des commerçants avaient mis en place des actions promotionnelles ou ventes privées. Et les résultats de ces dernières avaient été satisfaisants ou très satisfaisants pour 61 % des interrogés. Aussi, 65 % s’étaient réjouis de l’activité de leur boutique pendant la période de Noël.

Malgré tout, 72 % des commerçants interrogés sont toujours attachésaux soldes et leur trouvent une utilité par rapport aux autres promotions.