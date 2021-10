Soldes d'été : la CCI Paris Ile-de-France confirme le besoin d'évolution

Malgré une légère amélioration, une majorité de commerçants est déçue. En effet, 57 % des commerçants parisiens se déclarent insatisfaits du chiffre d'affaires réalisé pendant les soldes d'été 2017 (ce chiffre atteignait 63 % l'été dernier). Cependant, 60 % des commerçants ont réalisé un surplus de chiffre d'affaires inférieur ou égal à 20 %. Ces résultats contrastés sont liés en grande partie aux dates des soldes : 56 % des commerçants interrogés critiquent les dates proposées cette année, contre 43 % l'année dernière. Pour deux tiers d'entre eux, la période de prix cassés a commencé trop tardivement et trop près des vacances scolaires.

Le retour des touristes, qui génère indéniablement du chiffre d'affaires supplémentaire, et l'ouverture dominicale permettent de nuancer les chiffres et d'être plus optimiste pour l'avenir. Grâce à l'évolution de la législation, les commerçants, particulièrement les grandes enseignes et les Grands magasins, peuvent ouvrir le dimanche et satisfaire une demande plus importante, surtout en période de soldes.

Contrairement au printemps 2016, durant lequel seuls 23 % des commerçants étaient satisfaits de l'activité avant les soldes, la saison 2017 apparaît meilleure puisque quasiment un commerçant sur deux est satisfait des résultats observés. La chaleur, notamment en juin, a permis aux commerçants parisiens de réaliser de bonnes ventes sur des produits d'été traditionnels (tee-shirts, jupes, chaussures ouvertes…). Grâce à la mise en place de démarques attractives par les commerçants (44 % ont opté pour des rabais allant jusqu'à 50 % dès la première démarque), ils ont pu toucher les clients avant les premiers départs en vacances et préserver leur marge.

Via l'organisation d'opérations promotionnelles ou de ventes privées, les commerçants parisiens tentent d'attirer les clients dans leurs magasins hors des périodes de soldes officiels. Ils sont 61 % à en avoir organisé avant les soldes d'été 2017. Alors que la multiplication de ces opérations promotionnelles, beaucoup moins encadrées que les soldes traditionnels, « cannibalise » ceux-ci, 82 % des commerçants interrogés sont toujours attachés aux soldes traditionnels. Un commerçant parisien affirme même : « soldes, c'est un mot magique et il faut le conserver ».

Les commerçants parisiens appellent avant tout à la mise en place d'une législation plus stricte. 81 % d'entre eux pensent que l'État et leurs représentants doivent se réunir pour revoir le dispositif des soldes dans son ensemble. Pour la CCI Paris - Île-de-France, qui vient d'achever une consultation des commerçants d'Île-de-France et a livré des propositions pour l'avenir de la profession le 27 juin dernier, plusieurs solutions peuvent être envisagées, comme la mise en place d'un nouvel événement commercial fédérateur au niveau national avec un format court (2-3 jours, type Black Friday), privilégié par 62 % des commerçants parisiens.

Malgré la concurrence toujours vive du e-commerce soulignée par 73 % des commerçants interrogés (ils étaient 61 % en 2016), ils ont fait le choix de l'optimisme : « il faut vivre avec son temps, internet fait partie intégrante du paysage commercial d'aujourd'hui » constate un commerçant parisien. Au total, 68 % d'entre eux pensent que la période été/automne 2017 leur sera favorable, aussi bien en termes de fréquentation que d'activité. L'annonce de l'ouverture d'un débat sur l'avenir du dispositif des soldes par le ministre de l'Économie et des Finances tendent à redonner confiance aux commerçants parisiens. Didier Kling, président de la CCI Paris - Île-de-France, rappelle que « la Chambre, très mobilisée sur le devenir du commerce en Île-de-France, continuera à prendre des initiatives à la rentrée, en relation avec les Pouvoirs publics, pour améliorer les conditions d'exercice des professionnels du secteur ».

* L'enquête soldes a été réalisée par téléphone auprès de 300 commerçants parisiens du 20 au 27 juillet 2017, complétée par une centaine d'entretiens en face-à-face rue de Rennes à Paris.