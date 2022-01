Solana était la blockchain la plus active en 2021

Prisées pour la vélocité de ses transactions et ses coûts réduits, Solana et sa cryptomonnaie le Sol ont profité du fort développement de la finance décentralisée et des jetons non fongibles (JNF ou NFT pour "non-fongible tokens").

Apparue en mars 2020, en même temps que le confinement en France, Solana a doublé ses concurrentes une à une en 2021 et sa cryptomonnaie est devenue la cinquième la mieux valorisée du marché (59 milliards de dollars, selon Coingecko) dont le volume de vente total dépasserait aujourd’hui le billiards, c’est-à-dire 1 million de milliards (selon le tracker NFT Cryptoslam). Elle est donc devenue la cryptomonnaie la plus active.

Solana a enregistré 1,48 milliard de transactions en novembre, d'après CoinMarketCap, loin devant la deuxième, Binance Smart Chain (391,8 millions), et la troisième, Polygon (115,8 millions). Plus frappant, elle terrasse aujourd’hui le célèbre Ethereum, qui revendique 38,9 millions de transactions en novembre.