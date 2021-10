Solaire Box au rayon « innovation »

Dans la perspective de la COP21 (Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015), organisée dans la capitale, la ville a décidé de créer un événement de sensibilisation sur les quais de Seine rive gauche. Solaire Box a été sélectionnée pour présenter ses modules d’habitation ou de stockage dédiés au grand public. La start-up expose en avant-première, un module de 20 m2 intégrant de nombreux aménagements et une toiture solaire qui permettra de l’alimenter localement en électricité sans autre source d’énergie.

Comme le précise Thomas Coquil, fondateur de Solaire Box « nous faisons découvrir aux visiteurs à quoi pourraient ressembler les bâtiments et habitations de demain. D’ores et déjà, nous avons créé de premiers produits complémentaires accessibles à tous et faciles d’installation. Grâce à leur indépendance énergétique assurée par des panneaux solaires, ils s’autofinancent et apportent un impact positif pour l’environnement ».