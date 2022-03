Solacy Avocats, le nouveau cabinet influent en contentieux et en arbitrage

Solacy Avocats, c’est l’illustration de cette nouvelle génération d’avocats aussi ambitieux qu’influents, qui quittent les cabinets de premier rang pour fonder leur propre structure. Tous trois ont un parcours marqué par l’excellence, à la fois dans leur formation comme dans leurs expériences professionnelles. Après avoir exercé ensemble pendant une dizaine d'années au sein du cabinet international Clifford Chance, portés par les mêmes valeurs et la volonté de créer une équipe soudée, ces trois fondateurs ouvre ainsi leur propre boutique innovante et engagée, spécialisée en contentieux civil et commercial ainsi qu’en arbitrage.

Leur volonté ? Offrir à leur clientèle, grâce à la complémentarité de leurs parcours, un très haut niveau d'expertise juridique couplé à une approche résolument pragmatique, au plus proche des attentes de leurs clients. Un jeune cabinet performant dans les dossiers comportant des problématiques d’extranéité, grâce à une forte expertise en droit internationale privé.

Implanté à Paris, s’appuyant sur des doubles compétences en cabinets d’affaires internationaux et en directions juridiques d’entreprises de premier plan, Solacy Avocats s’éloigne des cabinets traditionnels par sa capacité à anticiper une stratégie procédurale créative, sur-mesure et directement opérationnelle.

Bénéficiant d’une solide expertise dans le contentieux et l’arbitrage, cette structure dynamique innovante et agile propose un service juridique à haute valeur ajoutée. Ses avocats assistent devant les juridictions étatiques une large palette de clients (dirigeants, PME et ETI, agents sportifs, start-ups, établissements de monnaie électronique), dans des secteurs des plus complexes et à fort enjeux financiers (banque, sport, distribution, média).

Rassemblés autour de valeurs communes, tenaces, innovants et exigeants, ces trois associés accordent la plus grande importance à l’écoute des besoins de leurs clients. Ils se font fort d’être toujours disponibles et de s’engager pleinement dans chacun de leurs dossiers.

Tous nos dossiers feront l'objet d'un traitement sur-mesure après une séance de brainstorming commune pour définir, en fonction des enjeux, du client, du secteur, du business, la meilleure stratégie pour le dossier » déclare Léa Marion. L’idée, c’est d’être réactif et impliqué pour tous nos clients. C’est le maître mot car c’est ce que les clients recherchent » continue Arnaud Constans.

Une création d’un cabinet innovant qui n’est qu’une première étape, puisque ses fondateurs ambitionnent de cristalliser autour d’eux une équipe de collaborateurs fidèles, en s’impliquant dans leur formation.

Nous voulons véritablement impliquer nos collaborateurs dans ce projet entrepreneurial et leur permettre de développer une vaste palette de compétences en les sensibilisant aux multiples facettes du métier d'avocat » déclare Laura Terdjman.

A propos d’Arnaud Constans

Arnaud Constans est avocat au Barreau de Paris depuis 2013. Après avoir travaillé pendant plus de 7 ans au sein du cabinet Clifford Chance, Arnaud fonde sa propre structure en 2019. Bénéficiant d’une parfaite maîtrise du contentieux commercial et de l’arbitrage international, Arnaud Constans intervient auprès d’entreprises de toutes tailles à l’occasion de différends les opposant à des partenaires commerciaux ou des concurrents.

Fort de son expertise pluridisciplinaire acquise dans des secteurs variés tels que le droit du sport, les nouvelles technologies ou le droit bancaire, il assiste, avec réactivité et agilité, ses clients devant les juridictions judiciaires ainsi que dans les problématiques de voies d’exécution, qu’il s’agisse de mesures préventives ou dans l’exécution de décisions.

A propos de Laura Terdjman

Laura Terdjman a prêté serment en 2011 avant de rejoindre l’équipe Contentieux et Arbitrage du cabinet Clifford Chance où elle fût nommée counsel en 2020. Bénéficiant d’une parfaite maîtrise de la responsabilité contractuelle et délictuelle, du droit des sociétés, du droit commercial ou encore des pratiques restrictives de concurrence, du droit de la distribution ou du droit bancaire et financier, Laura Terdjman conseille et représente les sociétés et leurs dirigeants tant au stade pré-contentieux que contentieux devant les juridictions civiles et commerciales, ainsi que dans le cadre d’arbitrages. Elle assiste également ses clients dans la rédaction/négociation de leurs contrats stratégiques.

Enseignante au sein du master II Droit des affaires internationales (Paris II), cette avocate a par ailleurs participé, en qualité de membre de la Commission du Club des Juristes, à la rédaction du rapport « Contrôle judiciaire du prix : quels outils pour le juge ? » (Octobre 2021).

A propos de Léa Marion

Membre du barreau de Paris depuis 2014, Léa Marion effectue l’intégralité de sa carrière chez Clifford Chance qu’elle rejoint en 2012.

Engagée, dotée d'une solide expérience en droit commercial, en droit de la distribution et en droit international des affaires, experte dans l’exécution des décisions étrangères, des sentences arbitrales en France et des voies d’exécution, Léa Marion accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans le développement de leurs activités en France ou à l’étranger, en les assistant dans la rédaction et la négociation de leurs contrats stratégiques comme la gestion de leurs risques contentieux. Membre de la commission Justice Climatique de Paris Place de Droit, enseignante depuis plus de 8 ans au sein du D.U./LLM Contentieux International des Affaires (UPEC), Léa Marion est par ailleurs l’auteur de nombreuses publications dans des revues juridiques.