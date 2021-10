Soirée Prix Falcone à Paris

Myriam Quéméner, avocat général à la Cour d’Appel de Versailles, et Karim Baïla, Grand reporter de guerre agence Capa, (France 2 Envoyé spécial, Canal +), lauréats du Prix Falcone 2013, remis par la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie le 28 novembre 2013, participeront à un débat avec Christiane Feral-Schuhl, avocat, ancien bâtonnier de Paris, Yves Charpenel, Premier procureur à la Cour de cassation de Paris, et Laurent Hincker, avocat, co-fondateur du Prix Giovanni Falcone.

L'accueil se fera à 20h et les débats auront lieu de 20h30 à 22h30, le jeudi 11 septembre, à la Maison du Barreau au 2, rue de Harlay – 75001 Paris.

· Ouverture de la soirée avec un florilège des enquêtes TV de Karim Baïla

· Karim Baïla : La route internationale de l’héroïne, l’organisation criminelle de la traite des femmes en Albanie, immersion d’un grand reporter ;

· Myriam Quéméner : le trafic d’êtres humains à l’ère du numérique ;

· Yves Charpenel : la coordination internationale dans la lutte contre les organisations criminelles ;

· Laurent Hincker : l’approche de la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg ;

· Christiane Feral-Schuhl : Etat de droit et juridiction internationale, bilan et perspectives.

Inscription sur internet via le formulaire ifrav.fr/soirée-falcone-paris ou, par téléphone, au 06 76 66 20 59.

Validation formation sur demande.

Dans un monde où les démocraties sont fragilisées par les sociétés criminelles et le terrorisme, il est essentiel d’honorer des professionnels et des personnes issues de la société civile engagés dans la lutte contre ces menaces criminelles, quelquefois au prix de leur vie.

Trois Prix Falcone sont délivrés chaque année par la ville de Strasbourg, pendant le Forum mondial de la démocratie du Conseil de l’Europe.