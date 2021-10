Sogenial immobilier fait l’acquisition de deux immeubles de bureau a Sénart totalisant 3860m²

L’ensemble immobilier, cédé par Normandie Foncière, fonds géré par la société de gestion MIDI 2i, et, érigé en 2017 en co-promotion par Pitch Promotion et Vinci Immobilier, dispose du label HQE et abrite des locataires de renom tel que la Délégation départementale de Seine et Marne de l’ARS Ile-de-France et une agence du Groupe Partnaire.

Situé à Lieusaint, en Seine-et-Marne, dans un environnement mixte à proximité de la zone Carré Sénart, cet ensemble immobilier bénéficie d’un excellent emplacement ainsi que des prestations de grandes qualités.

Dans le cadre de cette acquisition, Sogenial Immobilier a été conseillée par Maître Olivier Duparc de l’étude Douze Notaires et Raphaël Amouretti de Catella Property Consultants.