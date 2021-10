Société : la nouvelle carte d'identité est disponible

Tout comme le permis il y a quelques années, la carte nationale d'identité (CNI) a également connu dernièrement un changement de format, afin de se moderniser. Elle sera désormais plus petite, de même format qu'une carte bancaire. Elle contiendra des informations biométriques stockées sur une puce électronique, de même que les données personnelles du titulaire de la carte. On y retrouvera donc l'âge, le sexe, les nom et prénoms, l'adresse, la taille, la date et le lieu de naissance ainsi que la date de délivrance et de péremption de la carte. Toutefois, selon le ministère de l'Intérieur, ce nouveau format est plus sécurisé que l'ancienne carte. Un QR code sera associé à chaque carte et permettra ainsi de vérifier rapidement l'authenticité du document présenté lors des contrôles.

Le Gouvernement assure cependant que cette puce ne permettra aucune géolocalisation et que « ses usages ne sont pas traçables par l'État ». La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a cependant émis des réserves sur cette nouvelle carte, suggérant que les moyens de déchiffrement des données stockées soient confiés à un tiers. Pour le moment, ce n'est pas le cas.

Ce changement de format n'est pas uniquement français mais concerne de nombreux pays de l'Union Européenne. L'objectif est de faciliter le passage aux frontières et de renforcer l'identité européenne. La directive européenne signée dispose cependant que la durée de ces nouvelles cartes sera de 10 ans pour l'ensemble des pays signataires, et non plus 15 ans comme cela avait été instauré en 2014 en France. Cette carte permettra comme le passeport de se rendre dans de nombreux pays, y compris hors de l'Union Européenne.

La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa a présenté cette nouvelle carte dans un tweet

Cette nouvelle carte sera également plus inclusive envers les personnes malvoyantes puisqu'un texte imprimé en relief leur permettra une lecture plus simple. Cette nouvelle carte est d'ores et déjà disponible, 500 000 exemplaires de ce nouveau document ayant été livrés dans le cadre d'une expérimentation dans les départements de l'Oise, de la Seine-Maritime et de la Réunion avant de se généraliser. Les anciennes cartes restent cependant valables jusqu'à leur date de péremption, après quoi, il faudra passer à la nouvelle carte.