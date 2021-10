Société : Abajad souhaite favoriser l'emploi de personnes en fragilité sociale

Abajad est une organisation éducative, à destination des personnes en situation difficile. L'association permet de proposer aux réfugiés, un suivi personnalisé et des formations pour leur permettre d'accéder plus facilement à l'emploi. En effet, il est compliqué de passer et de réussir un entretien d'embauche quand on ne parle pas bien le français, comment déposer une candidature en ligne quand on ne possède pas d'ordinateur ?

C'est pour répondre à toutes ces problématiques que Abajad a décidé de mettre en place ce nouveau dispositif. Selon Abajad, le problème de la difficulté de trouver un emploi pour les personnes en situation de vulnérabilité n'est pas un problème d'offre. En effet, en France, 200 000 emplois sont non pourvus chaque année, notamment dans les secteurs du BTP, de l'aide à la personne, de la restauration ou de l'agriculture. La formation est donc essentielle pour que les personnes se rapprochent de l'emploi.

La structure Abajad participe à la construction d'une société plus inclusive et solidaire en proposant des formations ciblées, des ateliers d'apprentissage des codes professionnels et un accompagnement sur-mesure.

Dounia Hannach, la fondatrice de cet organisme de formation souhaite également dissiper les doutes que peuvent avoir certains employeurs au moment d'embaucher des personnes réfugiées : “Nous voulons donner une véritable impulsion à tous ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs, plein de volonté et de compétences qui ne demandent qu'à être révélées ! Notre action permet aussi de changer le regard des autres sur les personnes venues d'ailleurs en révélant leurs talents, leurs potentiels et leurs savoir-faire.”

Pour aller encore plus loin, la structure lance la Abajad Academy afin d'aider ses stagiaires à exprimer pleinement leurs talents. Ils vont ainsi pouvoir bénéficier de parcours de formation ciblés vers des secteurs qui peinent à recruter tels que les services à la personne, le BTP, la restauration ainsi que l'agriculture.

Pour aider au mieux, la Abajad Academy propose des formations courtes en français. Les formations ciblent un métier spécifique; Elle propose également des ateliers de création de CV, de confiance en soi afin de préparer de la meilleure façon les futurs entretiens d'embauche. Enfin, des outils de formation digitalisés sont proposés aux bénéficiaires, dans le but de leur faciliter l'accès aux apprentissages. Dounia Hannach précise que l'accès à ces formations est totalement gratuit et que ces dernières sont dispensées par des professionnels.

Au-delà de l'aspect formation/recherche d'emploi, la Abajad Academy dispose d'un réseau de bénévoles qui interviennent pour proposer un suivi complet dans de nombreux domaines.