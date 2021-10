Social selling : optimiser la prospection

Le social selling consiste à utiliser les réseaux sociaux dans le processus de vente. Il s'agit d'un processus de recherche, de sélection et d'interaction avec une cible pour détecter les bons profils et accélérer le tunnel de transformation.

Dans le cadre de son Think factory "Commerce connecté", le Club Nelson organise cet atelier auquel participeront notamment Sylvie Diat, dirigeante et fondatrice de Booster Academy, Isabelle Defay, directrice marketing de Limber, et Hartmut Frankowski, président de M3E. Au terme de leurs interventions, les invités pourront participer au flash business meeting en rencontrant d'autres entrepreneurs afin de mieux réseauter.