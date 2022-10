Sobriété énergétique : un accord entre la FNAIM et ENGIE

Le secteur du bâtiment est la filière la plus énergivore en France et constitue un domaine clé dans la transition énergétique. En s’associant avec l’entité Entreprises & Collectivités du groupe ENGIE, la FNAIM du Grand Paris compte poursuivre sa mobilisation sur cette question cruciale, et consolide sa place d’acteur incontournable du secteur immobilier.

« La sobriété énergétique est l’affaire de tous »

« La sobriété énergétique est l’affaire de tous. Nos adhérents, professionnels de l’immobilier, sont les premiers conseillers en matière de rénovation énergétique des bâtiments pour les propriétaires », a indiqué Michel PLATERO, président de la FNAIM Grand Paris. La signature de ce partenariat va permettre de renforcer la proximité entre les équipes d’ENGIE Entreprises & Collectivités, les professionnels du secteur et les occupants de logements et de bureaux, mettre en place des actions fortes pour la sobriété énergétique dans tout le territoire du Grand Paris, et accompagner l’ensemble du secteur dans sa transition énergétique.