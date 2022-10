Sobriété énergétique : Orange pourra passer ses installations sur batterie pour économiser jusqu’à 20 MW

Dans le cadre de l’objectif national de réduction de la consommation énergétique, Orange a mis en place un plan de sobriété. Aussi, lors des pics de consommation, l’opérateur effacera 5 à 10 % de sa consommation électrique instantanée durant une heure par jour. Le passage sur batterie électrique de plusieurs milliers d’installations du réseau fixe permettra d’économiser jusqu’à 20 MW, soit la consommation instantanée d’une ville moyenne de 40 000 habitants.

« Ces opérations d’effacement seront invisibles pour les utilisateurs », assure l’opérateur.

La température des bureaux est également fixée à 19°C, comme préconisé au niveau national. Lors des jours de faible affluence, Orange propose également de fermer certains espaces de travail peu fréquentés pour réduire la consommation d’électricité et de chauffage.

L’enseigne a aussi fait des efforts s’agissant de l’éclairage des vitrines de ses boutiques, en prévoyant de les éteindre 30 minutes après la fermeture.

Lors des pics de consommation, des SMS seront également envoyés aux salariés et clients d’Orange pour les sensibiliser aux écogestes (éteindre leur box lorsqu’ils n’en ont pas l’usage, passer en mode wifi à domicile, activer le mode veille des box internet et décodeurs TV…). Le mode veille à activer sur les box internet permettrait de réduire la consommation d’énergie de 95 %, selon Orange. L’opérateur relaiera aussi la « météo de l’électricité » via ses différents, étant signataire de la charte Ecowatt (www.monecowatt.fr ). Ce service permet de savoir si la consommation est « normale », « tendue » ou « très tendue ».

Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, précise : « En proposant d’effacer plusieurs milliers de sites techniques durant une heure, nous réduirons jusqu’à 10% nos besoins de puissance instantanée sans dégrader le service aux utilisateurs. Toutefois, je tiens à rappeler que les réseaux sont essentiels pour le bon fonctionnement de la société. Nous devons nous mobiliser collectivement pour ne pas avoir à faire face à des opérations de délestage cet hiver ».