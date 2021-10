SNCF : un nouveau « Pass jeune » pour voyager en TER pour 29 euros

Ce Pass fait partie des opérations de relance commerciale de la SNCF, destinées aux trains régionaux. Pour faire augmenter la fréquentation des jeunes voyageurs, qui représentent 40 % des utilisateurs, dans ces trains durant l'été, la SNCF propose, dès le 1er juillet prochain un « Pass Jeune TER de France ». Les 12-25 ans pourront alors voyager en illimité sur l'ensemble du réseau TER, excluant donc les TGV, les Intercités et les Transiliens d'Ile-de-France, durant un mois, pour 29 euros. L'offre est valable du 1er au 31 juillet et du 1er au 31 août 2020.

Les 130 000 abonnés annuels du TER pourront également circuler gratuitement sur les trains régionaux des autres régions pendant les deux mois d'été.

Une carte interactive des sites touristiques

Parallèlement à ce Pass, la SNCF a mis en place une carte interactive nationale des sites à visiter, avec l'appui des régions et des comités régionaux de tourisme. Celle-ci re ce les sites et lieux touristiques accessibles via les TER. Un simple clic sur une région de la carte permet de visualiser les sites présents sur le trajet effectué.