SNCF, Gaumont et le Stif célèbrent les 120 ans du 7e Art

Gaumont –la seule société cinématographique qui existe depuis que le cinéma existe– a souhaité transporter ses 120 ans de cinéma dans le RER. De leur côté, SNCF et le STIF renouvellent leur souhait « d’offrir une parenthèse culturelle et populaire aux usagers », après le « train Versailles » en 2012, en partenariat avec le château de Versailles, et le « train des impressionnistes », en 2013, en partenariat avec le musée d’Orsay.



En 2016, c’est ainsi le cinéma qui est à l’honneur dans les trains afin de rendre plus agréables les trajets des voyageurs, qu’ils soient touristes ou utilisateurs réguliers. Affiches de films, photographies de stars et appareils cinématographiques prendront place à l’intérieur de deux rames de la ligne D pour offrir une promenade itinérante à travers le 7e art.

La première rame sera inaugurée le 28 janvier, voie M dans le hall 1 de la gare de Lyon. Le lancement de la deuxième rame est prévu fin mars.