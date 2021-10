Smovengo déroule un plan d'urgence

Le service de vélo à la demande connait une forte dégradation due à une généralisation d'un dysfonctionnement des stations sur batterie et à d'autres problèmes techniques.

C'est pourquoi Smovengo actionne un plan de sortie de crise en trois étapes : un plan d'urgence pour rétablir au plus vite un service minimum, un plan de redémarrage pour un service simplifié dans un périmètre maîtrisé et un plan de redéploiement pour finaliser ce projet complexe et ambitieux.

Jorge Azevedo, directeur général de Smovengo, précise : « Nous sommes totalement déterminés à réussir l'installation de Vélib' Métropole. Des moyens considérables sont engagés et nos équipes, comme tous les acteurs de ce projet, sont toutes extrêmement mobilisées. En dépit du démarrage difficile, nous restons certains que nos solutions matérielles, techniques et informatiques, ainsi que notre organisation humaine sont robustes et à même de relever ce défi. Le SAVM et les services de la Ville de Paris jouent un rôle très significatif pour trouver des solutions, et nous les en remercions ».