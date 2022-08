SMIC, remise sur le carburant, livret A… Ce qui change au 1er août

Alors que l’inflation bat son plein en ce début de mois d’août 2022, avec 6,1% pris en un selon l’Insee, plusieurs changements interviennent et entrent en vigueur lundi 1er août. Livret A, montant du SMIC, prime Macron… Voici la liste non-exhaustive des changements pour le mois à venir. Des modifications bienvenues dans le contexte économique actuel.

1329 euros nets pour le SMIC !

Alors que sa hausse aura été un de thèmes de la dernière présidentielle, le SMIC va être revalorisé pour ce mois d’août, sa quatrième hausse en moins d’un an. Il va augmenter et passer de 1 302,64 euros à 1 329 euros nets, avec une revalorisation automatique du salaire minimum de 2,01%. En taux horaire, cela représente une augmentation de 8,58 euros à 8,76 euros, indique le ministère du Travail à l’AFP.

Hausse du Livret A et des épargnes

Le taux du Livret A va doubler, comme le Livret Développement durable et solidaire (LDDS). Ces deux épargnes vont voir leur taux passer à 2 %, le plus haut niveau du livret A depuis plus de dix ans. Malgré tout, cette mesure ne réduira pas l’inflation sur cette épargne. En suivant, d’autres taux d’épargnes augmentent. La rémunération du Livret d’épargne populaire (LEP), par exemple, va passer de 2,2% à 4,6 %.

Le pass sanitaire, c’est fini

Parmi les changements du 1er, les Français vont voir les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19 s’arrêter. L’état d’urgence terminé, le pass sanitaire est ainsi supprimé, comme son contrôle pour rentrer en France. Les mesures d’exception prennent fin par ailleurs, et le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les hôpitaux, mais reste fortement recommandé.

La remise sur le carburant reste à 30 centimes par litre

C’est une mesure qui a été prolongée, et la nouvelle fera plaisir aux conducteurs. La remise sur le carburant, décidée par le Gouvernement pour lutter contre l’inflation de l’essence, a été prolongée par l’Assemblée nationale, dans le cadre de la loi de finances rectificatives. Alors qu’elle est actuellement de 18 centimes, elle passera même à 30 centimes le 31 août, pour le mois de septembre donc. Mais elle ne sera que de 10 centimes par litre en novembre et décembre.

La prime Macron triplée

« La prime Macron », c’est une prime défiscalisée qui avait été versée aux salariés par leur entreprise pour contrer la perte du pouvoir d’achat. Pour le mois à venir et jusqu’en décembre, elle a de nouveau été reconduite, même si le Sénat doit encore la valider. Elle va passer de 1000 à 3000 euros, et elle va passer de 2000 à 6000 euros pour les entreprises avec un accord d’intéressement.

Revalorisations sociales et pour les fonctionnaires

Après le SMIC et les salaires, les fonctionnaires vont eux aussi avoir droit à leur hausse. Le point d’indice va augmenter de 3,5% pour quelque 5,7 millions de fonctionnaires. Une hausse rétroactive, car elle était entrée en vigueur le 1er juillet.

Enfin, des débats parfois enflammés du projet de loi sur le pouvoir d’achat la semaine passée, sont ressorties plusieurs mesures concernant une revalorisation de prestations sociales. Ainsi, vont augmenter de 4% l’allocation adulte handicapé, les allocations familiales et les bourses étudiantes, comme le RSA (revenu de solidarité active).