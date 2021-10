Smart contracts : quand les geeks sécurisent les transactions

Le contrat du futur est en train de naître et promet de révolutionner notre économie. L'objectif de ce cycle de rencontres est d'encourager la réflexion autour des smart contracts en rassemblant régulièrement une communauté d'acteurs intéressés par cette révolution. Il s'inscrit dans la préparation du Paris Open Source Summit 2016 qui se tiendra les 16 et 17 novembre.

Les associations comme Open Law souhaitent permettre à chacun de maîtriser les fonctionnements et de s'initier à l'écriture des smart contrats, tout en développant un catalogue de modèles accessibles à tous.

Le technicien Xavier Lavayssière a brillamment expliqué à l'auditoire de néophytes d'où venaient les smart contracts et comment ils fonctionnent.

Les équations de la confiance

Tout commence par la fameuse « blockchain », mise au jour avec le bitcoin (lire encadré ci-dessous). Qualifiée de « base de données distribuée » par l'intervenant, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle.

En effet, la philosophie de cette technologie est fondée sur le duo gagnant liberté/partage. Dans ce système complexe « tout le monde a l'intégralité des données partagées ». Cette preuve de confiance pose malgré tout un véritable problème de confidentialité et de sécurité juridique.

Particulièrement flou pour le commun des mortels, le concept méritait bien une explication claire et des schémas.

La base de données est dite « sécurisée et distribuée » car elle est partagée entre ses différents utilisateurs, sans intermédiaire. Les données sont diffusées dans le réseau de « noeuds » puis vérifiées et rassemblées dans un « block » par les « mineurs ». Ces derniers appliquent une fonction de « hash », fonction mathématique qui donne une suite de caractères, jusqu'à obtenir un résultat avec certaines caractéristiques. C'est de ce cryptage informatique complexe que naît la confiance dans le réseau.

La blockchain peut donc être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. Comme l'écrit le mathématicien Jean-Paul Delahaye, il faut s'imaginer « un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible ».

Et les smart contrats dans tout ça ? Il existe des blockchains publiques ouvertes à tous, à l'instar du réseau Bitcoin, et des blockchains privées, dont l'accès et l'utilisation sont limités à un certain nombre d'acteurs.

Aujourd'hui, il existe plus d'une centaine d'alternatives à bitcoin (Ethereum, Hyperledger...) utilisant la blockchain. Si elles visent principalement les transactions monétaires, elles sont pleines de promesses pour les industriels, les créatifs, les gouvernements, et les citoyens, notamment par l'utilisation de smart contracts réalisés sur mesure.

A quoi ressembleront les contrats de demain ?

Les propos de Xavier Lavayssière et les débats qui ont suivi montrent que l'environnement économique va être bouleversé par les smart contracts grâce à l'innovation de rupture qu'est la blockchain.

Les caractéristiques importantes à retenir selon Xavier Lavayssière relèvent du fait que « le contrat exécuté sur une blockchain est immuable et authentique, on ne peut donc pas le modifier. Il y a un système de signature qui valide les transactions ».

Non seulement utilisés pour des enjeux financiers (transactions financières, investissements, dons à des ONG, campagnes de crowdfunding, pourboires…), les smart contracts pourront aussi être utilisés pour établir des cadastres sûrs, gérer les droits numériques – dits « DRM » (pour Digital Rights Management) et d'autres questions de droit d'auteur.

En outre, dans un article intitulé Blockchain : l'autre révolution venue du bitcoin, le mathématicien Ricardo Pérez Marco, membre du CNRS, explique pourquoi cette chaîne de confiance décentralisée intéresse les banques, assurances et offices notariaux. Preuve à l'appui, certaines universités ont déjà commencé à utiliser la blockchain pour authentifier les diplômes délivrés à leurs étudiants. La première dans le monde à le faire a été le pôle universitaire francilien Léonard de Vinci, souligne ce chercheur.

Si les perspectives de développement de ces contrats numériques infalsifiables paraissent immenses et réjouissantes, il n'en demeure pas moins qu'il plane un doute sur leur sécurité juridique. Quid de la responsabilité des «mineurs »; du droit d'auteur des développeurs ; des possibilités de fraude et de hacking ; de l'identification des participants aux contrats ; d'une utilisation détournée (marché noir, blanchiment, financement du terrorisme…). L'exemple de « the DAO », smart contract hacké d'un tiers de sa valeur (50 millions de dollars), fut « un drame » dans la geekosphère.