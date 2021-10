« Smart contracts », pacte d'actionnaires et droit de préemption

Internet nous incite déjà à prendre conscience de ce que peut impliquer une mise en contact permanente des uns et des autres, permettant de trouver une « contrepartie » sans se heurter à des barrières particulières. Un exemple touchant le monde du droit : on peut sans doute trouver beaucoup plus facilement un avocat et entrer en contact avec lui grâce à internet ; mais le professionnel que le justiciable contacte ainsi est-il nécessairement adapté à ses besoins ? C'est une autre question. Précédemment, c'était la réputation de l'avocat qui lui amenait ses clients, là où aujourd'hui, ce sera aussi le site internet dont il s'est doté, éventuellement les évaluations faites par des clients, etc.

On voit par ailleurs apparaître de nouveaux concepts, qui demandent un effort de compréhension plus important. C'est ainsi le cas avec ce que l'on appelle la Blockchain, en français la « chaîne de blocs ». Est liée à cette notion une autre notion qui intrigue naturellement le juriste, qui est celle de « smart contract », à savoir le contrat intelligent. Cela signifie-t-il que les contrats qui ne passent pas par la Blockchain sont des contrats stupides, des dumb contracts ?

De quoi parlons-nous exactement ?

La Blockchain est une base de données distribuée, c'est-à-dire qu'elle permet de stocker des données de manière sécurisée. Ces données peuvent être juridiques, ou avoir des implications juridiques. Parce que participent à cette chaîne un grand nombre de serveurs, c'est-à-dire d'ordinateurs connectés entre eux, la Blockchain deviendrait authentifiée et serait par conséquent infalsifiable.

C'est ce caractère infalsifiable qui a légitimé la mise en circulation du Bitcoin, cette monnaie numérique dont on a beaucoup parlé ces deux dernières années. Parce que la Blockchain est prétendument infalsifiable, elle légitimerait par ailleurs la mise en œuvre de solutions contractuelles automatiques.

Comme l'explique très bien un article écrit par un entrepreneur, M. Antoine Verdon, il serait possible de mettre en place à l'aide de la Blockchain des contrats qui s'auto-exécutent, et il prend l'exemple d'un pacte d'actionnaires qui prévoirait un droit de préemption.

Rappelons qu'un pacte d'actionnaires est un contrat conclu entre tous ou certains des actionnaires d'une société, et lorsque le pacte prévoit un droit de préemption, cela signifie que si l'un des signataires du pacte que nous appellerons A souhaite vendre ses actions, les autres signataires ont le droit de se porter acquéreurs de manière prioritaire. Ainsi, si A souhaite vendre ses actions à un tiers T, les autres actionnaires parties au pacte pourront préempter, et acheter les actions avant T, évitant qu'une personne étrangère au cercle des actionnaires initiaux acquière des actions. L'utilité est d'assurer aux personnes qui détiennent le contrôle d'une entreprise de conserver entre leurs mains ce contrôle.

Un des problèmes que suscitent ces droits de préemption (et cela ne se limite pas aux pactes d'actionnaires mais vaut aussi en matière immobilière par exemple), et que connaissent bien les juristes, c'est celui de leur exécution forcée. A, qui a consenti un droit de préemption aux autres parties au pacte, peut être incité à ne pas respecter son engagement, notamment parce que le tiers T qui lui propose de lui acheter les actions sans respecter le pacte 1) propose à A un prix très élevé et 2) promet à A de prendre à sa charge les éventuelles conséquences de la violation du pacte.

Sans rentrer dans le détail, il n'a jamais été simple d'obtenir que le pacte d'actionnaires prévoyant un droit de préemption soit respecté, notamment parce que le pacte est un contrat qui ne lie pas le tiers. La réforme du droit des contrats, mise en œuvre par l'ordonnance du 10 février 2016, vise d'ailleurs entre autres à renforcer l'efficacité des droits de préférence parmi lesquels se placent les droits de préemption (article 1123 nouveau).

On comprend que l'exécution du pacte est aussi rendue plus incertaine par le fait qu'elle suppose que des démarches soient entreprises par tel ou tel signataire. Ainsi, avant de vendre au tiers T, le signataire du pacte A doit proposer aux autres actionnaires de leur vendre ses actions. S'il ne le fait pas et donc si A vend directement à T, la situation des autres actionnaires est fragilisée, car ils ne sont plus en situation d'acheter avant T, mais ils en sont désormais réduits à contester la cession intervenue au profit de T, qui entre-temps est le propriétaire des actions et le demeurera si la contestation est inefficace.

L'idée serait donc d'éviter que puisse intervenir la cession au profit de T, en rendant automatique l'exercice du droit de préemption et le transfert des actions concernées. Parce que les actions concernées et le pacte d'actionnaires sont déposés sur la Blockchain, le smart contract proposera aux actionnaires, s'il détecte une vente à un tiers, que les bénéficiaires d'un droit de préemption puissent l'exercer s'ils le souhaitent. Sera alors généré, à partir de la vente à T qui était en attente d'exécution, un contrat de vente aux actionnaires bénéficiaires du droit de préemption, contrat qui recevra exécution sans besoin d'intervention de A si la préemption est exercée. Les documents nécessaires à la réalisation de la cession par A de ses actions aux actionnaires ayant mis en œuvre la préemption seront produits automatiquement.

On comprend l'intérêt du système. Notons que l'idée de soustraire aux signataires du pacte le pouvoir de bloquer son exécution était déjà à l'origine de mécanismes contractuels comme celui consistant à nommer un tiers « gestionnaire du pacte » et à placer entre ses seules mains le pouvoir de donner exécution au pacte, ou encore du mécanisme consistant à faire intervenir la société « cible » au pacte d'actionnaires.

Il est surtout intéressant de voir une première application de la Blockchain au droit des contrats, en attendant de découvrir les autres…