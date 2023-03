Smart contracts et protection des droits d’auteur : alliance prometteuse ou incompatible ?

En effet, ces contrats autonomes et transparents, exécutés automatiquement sans intervention humaine, offrent une alternative prometteuse pour protéger les droits d'auteur. Mais comment les smart contracts peuvent-ils être utilisés dans ce domaine et quels sont les obstacles à surmonter pour leur mise en place ?

Actuellement, les smart contracts offrent une panoplie d'applications pour protéger les droits d'auteur. Toutefois, généraliser leur usage requiert de relever des défis techniques, juridiques et pratiques.

Smart contracts : la technologie blockchain au service des contrats intelligents

Les smart contracts (ou contrats intelligents en français), sont des programmes informatiques autonomes qui exécutent automatiquement des contrats. Selon la définition la plus élémentaire, c’est un "accord dont l'exécution est automatisée" et qui est "effectué par un ordinateur exécutant un code qui a traduit la prose juridique en un programme exécutable"[1]. Ils ont été popularisés par la blockchain, la technologie derrière les crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum. Contrairement aux contrats traditionnels, qui sont des actes juridiques écrits et signés, ce sont des contrats exécutables qui fonctionnent selon des règles prédéfinies.

Le fonctionnement des smart contracts est basé sur la technologie blockchain, qui permet de stocker des informations de manière décentralisée, transparente et sécurisée dans ce qu’on appelle un “grand livre” ou “grand livre ouvert” (open ledger). En outre, ils sont écrits en langage de programmation et sont stockés sur la blockchain en tant que code informatique, pouvant dès lors être exécutés automatiquement dès que les conditions prédéfinies sont remplies[2].

Un outil innovant pour relever les défis complexes de la protection du droit d’auteur

Dans le contexte de la protection du droit d'auteur, les smart contracts peuvent permettre de renforcer la protection des droits sur des œuvres de l’esprit en permettant leur identification, leur traçabilité, et leur gestion automatisée. En effet, recourir à des contrats intelligents présente de nombreux avantages. Tout d’abord, ils permettent une réduction des risques grâce à l'immuabilité des blockchains qui empêche toute modification arbitraire. Ils assurent également une certaine rentabilité car les méthodes de consensus distribuées permettent de se passer d'un courtier ou d'un médiateur central. Enfin, l’efficacité des entreprises peut être grandement améliorée en éliminant le besoin d'un intermédiaire et en permettant un règlement financier automatique - réduisant ainsi considérablement les coûts administratifs et les délais d'exécution[3].

Le droit d'auteur est un régime juridique qui protège les créations intellectuelles telles que les œuvres littéraires, artistiques, musicales, ou encore les logiciels. Dans le contexte numérique, la protection du droit d'auteur est devenue de plus en plus difficile à assurer en raison de la facilité avec laquelle les œuvres peuvent être copiées, modifiées et diffusées en ligne. Les mesures de protection actuelles, telles que les DRM (Digital Rights Management) et les licences d'utilisation, sont souvent contournées ou ignorées, ce qui rend la protection du droit d'auteur encore plus complexe[4].

L'un des défis majeurs de la protection du droit d'auteur est la gestion des droits d'auteur sur les œuvres. Ils sont souvent répartis entre différents titulaires, tels que les auteurs, les éditeurs, les producteurs, les distributeurs, etc. Leur gestion est souvent complexe et peu transparente, ce qui peut entraîner des conflits et des pertes de revenus pour leurs titulaires.

Dès lors, les smart contracts peuvent apporter une solution à ces défis. En effet, ils permettent de créer des contrats autonomes qui peuvent être exécutés automatiquement et en temps réel, sans intervention humaine. La gestion des droits d’auteur s’en trouve alors renforcée, par l’utilisation d’outils plus efficaces pour identifier, tracer et gérer ces droits.

Tout d’abord, les smart contracts peuvent permettre de créer des identifiants uniques pour chaque œuvre en les enregistrant sur une blockchain. Chaque smart contract est alors associé à un identifiant unique qui représente l'œuvre en question. Pour créer un identifiant unique pour chaque œuvre en utilisant les smart contracts, les informations relatives à l'œuvre peuvent être stockées sur la blockchain. Les informations peuvent inclure des éléments tels que le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, les dates de création et de publication, la catégorie, etc. Ces informations sont ensuite utilisées pour générer un identifiant unique pour chaque œuvre.

Les identifiants uniques peuvent être créés en utilisant des algorithmes de hachage cryptographique, qui produisent une chaîne de caractères unique pour chaque ensemble de données[5]. Ces identifiants sont alors stockés sur la blockchain et associés au smart contract qui représente l'œuvre. Cela permet de créer une empreinte digitale unique et immuable pour chaque œuvre, qui peut être utilisée pour l’identifier et la suivre tout au long de son cycle de vie.

L'utilisation de smart contracts pour l'identification des œuvres peut également aider à prévenir la contrefaçon et les fraudes. Comme les identifiants uniques sont stockés sur une blockchain publique et immuable, il est impossible de les altérer ou de les falsifier. Ainsi, il devient plus difficile pour les contrefacteurs de créer des œuvres piratées, puisqu'ils ne peuvent pas falsifier l'identifiant unique associé à l'œuvre originale.

Un outil permettant une gestion automatisée, sécurisée et transparente des droits sur les oeuvres

Les smart contracts peuvent permettre de définir des règles prédéfinies pour la gestion des droits d'auteur sur les œuvres, telles que les conditions d'utilisation, les répartitions de revenus, les licences, etc. Ces règles peuvent être automatiquement exécutées dès que les conditions sont remplies, ce qui facilite la gestion des droits et évite les conflits entre leurs titulaires.

A titre d’exemple, en 2018, un projet de blockchain basée sur le protocole Ethereum de Spotify a permis d’identifier les ayants droit d’œuvres musicales diffusées en streaming (auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs, artistes-interprètes, etc.), d'automatiser le paiement des droits de toute la chaîne des ayants droits et de rendre plus commodes et systématisées les demandes d'autorisation d'exploitation d'un morceau de musique[6]. Bien que cela ne supprime pas nécessairement l'intermédiaire, tel que l'éditeur de musique, cette blockchain facilite la rémunération des ayants droit et assure une exploitation suivie de l'œuvre.

Les smart contracts peuvent permettre de créer des registres de gestion transparents des droits d'auteur, de sorte que tous les titulaires de droits peuvent voir comment ceux-ci sont gérés, comment les revenus sont répartis, etc. La confiance et la collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème du droit d'auteur s’en trouvent ainsi améliorées[7].

Dès lors, les smart contracts contribuent à la prévention de la violation des droits d'auteur en imposant des règles prédéfinies pour l'utilisation des œuvres. Par exemple, un smart contract peut être programmé pour interdire l'utilisation d'une chanson à des fins commerciales sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. Si une telle utilisation est détectée, le contrat peut être configuré pour bloquer automatiquement la transaction et empêcher le paiement des revenus associés. Cela permet de protéger les titulaires de droits contre les utilisations non autorisées de leurs œuvres, tout en facilitant la gestion des paiements et des redevances.

Toutefois, malgré le fort atout qu’ils représentent, il est important de préciser que leur application à des situations complexes reste limitée eu égard aux difficultés intrinsèques qui leur sont liées et aux considérations spécifiques au domaine de la propriété intellectuelle qui rend leur utilisation difficile en pratique.

Les difficultés intrinsèquement liées aux smart contracts

L’un des principaux avantages des smart contrats, puisqu’ils s'appuient sur la blockchain, est leur immuabilité. Cet avantage peut très vite devenir un inconvénient car une fois les informations rentrées dans le grand livre pendant la phase de déploiement, le contrat ne peut plus être modifié[8].

Les smart contracts à l’épreuve de la gestion des droits d’auteur : entre pragmatisme et immuabilité

Si les mauvaises données ou informations ont été entrées dans le grand livre, elles ne pourront pas être amendées. Ce caractère immuable confère toute sa valeur et son intérêt à la blockchain puisque le grand livre stocke des données de manière immuable et donc fiable. Cela est d’autant plus problématique en cas d’erreurs ou de bugs. Les relations contractuelles sont amenées à changer et à évoluer dans le temps, rien ne reste figé, permanent ou gravé dans le marbre, et les smart contracts structurellement ne sont pas en mesure de répondre à cette souplesse et à cette flexibilité qui caractérisent le plus souvent les relations contractuelles qui sont avant tout une forme de relations humaines. Ainsi, l’une des principales forces et attraits majeurs des smart contracts est assurément l’une de ses plus grandes faiblesses puisque les smart contracts ne sont pas adaptés pour répondre de manière optimale à ce type de réalité[9].

Par ailleurs, certains aspects propres à la propriété intellectuelle sont incompatibles avec l’utilisation des smart contracts.

Tout d’abord, concernant la gestion des droits d’auteur, il est vrai que les smart contracts peuvent réellement faciliter la publication et la rémunération associée à l’utilisation des œuvres. Mais, en pratique, cette vision des choses est plutôt utopique et difficile à mettre en place compte tenu de la complexité de la matière. Même s’il est vrai qu’il est possible de traduire en langage informatique des notions juridiques complexes, cette traduction ne saurait retranscrire avec exactitude la chaîne complexe de droits, d’exceptions et de limitations qui sont associés à la gestion des droits d’auteur au cas par cas.

Concernant l’exécution des smart contracts, comme vu précédemment, il existe des problèmes liés au manque d’évolutivité et de flexibilité de la technologie sur laquelle ils s'appuient. La licence et la gestion des smart contracts consisteraient à programmer des instructions immuables, ce qui constitue un ensemble permanent de droits qui pourraient ne pas prendre en compte les exceptions et les limitations. Aucun recours devant le juge ne serait possible et des fondements tels que la parodie, l’utilisation à des fins pédagogiques ou l’exception de citation seraient inopérants ce qui constitue un problème concernant les droits de l’utilisateur et la limite de ce qui est considéré comme étant autorisé en fonction des circonstances. Il n’y aurait donc plus aucune marge de manœuvre et souplesse, aucune considération faite au cas par cas et tenant compte du contexte, mais uniquement une application binaire d’instructions préprogrammées et autoexécutives.

En utilisant les smart contracts qui s’appuient sur la blockchainpour lutter contre la contrefaçon ou tout autre comportement non autorisé, le risque est donc l’absence de prise en compte du jeu des exceptions, au détriment des droits de l’utilisateur[10].

Force probatoire et tokenisation

Un autre problème se pose en cas de dépôt et d’enregistrement de l’oeuvre. En effet, si l'idée d'un enregistrement décentralisé et s’appuyant sur la blockchain pour reconnaître la “paternité” de l'œuvre peut sembler attirante, ce système pose un certain nombre de problèmes. Le plus évident est de s'assurer et prouver que le le titulaire de la paternité sur l'œuvre est bien celui qui l’enregistre.

Les plateformes existantes de dépôt et d’enregistrement en ligne disposent d'une procédure permettant de vérifier les revendications de propriété. Même si ces vérifications peuvent être lentes, le système garantit qu'un certificat est attribué à l’auteur légitime ce qui n’est pas (encore) le cas avec des systèmes d’enregistrement et de certification basés sur la blockchain, même si certains services prometteurs, tels que Verisart aux Etats Unis, se développent[11].

Le challenge le plus important auquel sont confrontés les smart contracts est celui des NFT liés à des biens tangibles ou corporels. Les smart contracts fonctionnent mieux dans un environnement entièrement numérique, où les crypto-monnaies (micro-paiement) peuvent être immédiatement libérées comme moyen de paiement en échange de biens ou de services numériques, ce qui est rendu possible par la “tokenisation” des objets. L’enjeu pour les biens corporels est l’exigence préalable d'un processus de numérisation/tokénisation du bien, car la caractéristique d'auto-exécution des smart contracts ne peut fonctionner que s'il existe un lien direct entre le bien physique et le code numérique qui lui est associé[12].

Il est tout de même important de préciser que le NFT n’est pas l'œuvre en elle-même ni un support de celle-ci mais y est seulement associé. L’acheteur obtient un simple droit, non exclusif, de jouir de la reproduction de l’œuvre associée au NFT, usage devant se limiter à des finalités personnelles[13]. Cependant, l’émetteur du NFT, lorsqu’il en est l’auteur, a la possibilité de procéder à une cession de droits de propriété intellectuelle qu’il pourra aménager contractuellement dans le smart contract[14].

Les smart contracts ouvrent un nouveau champ de possible et de nombreux avantages y sont associés particulièrement grâce à la fiabilité de la blockchain. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, ils se révèlent être une solution efficace pour la protection des créations intellectuelles ; ils permettent une gestion automatisée et sécurisée des droit d’auteur et peuvent faciliter la traçabilité et l’identification des œuvres grâce à leur association à un identifiant unique.

Cependant, difficultés et challenges subsistent… qu’ils soient intrinsèquement liés à la technologie de la blockchain ou aux spécificités de la propriété intellectuelle. Des perspectives prometteuses se dessinent tout de même, notamment grâce au perfectionnement de la blockchain et au développement des NFTs.

