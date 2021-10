Skema et France Invest lancent une formation pour accélérer la parité dans le capital-investissement

Ce programme de formation s'inscrit dans la stratégie de l'association consacrée dans la charte parité publiée par France Invest en 2020 et qui engage ses 274 signataires.

S'engager pour l'égalité et la performance

A ce stade, les trois-quarts des adhérents de l'association se sont donc engagés à atteindre des objectifs ambitieux, notamment d'ici à 2030 :

- 40 % de femmes dans les équipes d'investissement des sociétés de gestion,

- au moins 30 % de femmes aux comex des entreprises de plus de 500 salariés accompagnées par les sociétés de gestion.

« Notre détermination est claire : les femmes ont toute leur place dans les métiers de l'investissement et à la direction des entreprises. Il s'agit à la fois d'une question d'égalité professionnelle et de performance, de nombreuses études démontrant que des équipes mixtes génèrent plus de valeur. Notre volonté est nette : apporter à nos membres les outils pour franchir les étapes vers la parité. Sur ce chemin, notre partenariat avec Skema Business School est un palier important pour sensibiliser et former notre communauté », explique Dominique Gaillard, président de France Invest.

Pour permettre à ses membres et leurs participations d'atteindre leurs engagements, France Invest s'est rapproché de Skema Business School.

Former pour déconstruire les stéréotypes

« Pour faire bouger les lignes et donner confiance aux femmes, un travail important doit être fait sur la déconstruction des stéréotypes de genre portés par chaque individu, hommes et femmes, sur la place des femmes dans le monde du capital-investissement. La présence accrue de ces dernières et la progression vers la mixité et la parité peuvent certainement contribuer à faire évoluer positivement les pratiques professionnelles ; et ainsi à ne pas se priver de précieux talents », analyse Stéphanie Chasserio, professeure de management et co-titulaire de la Chaire Femmes & Entreprises à Skema Business School.

La grande école de management, reconnue pour ses programmes en formation initiale et continue s'engage dans le domaine de l'égalité professionnelle, de l'inclusion et de la diversité. Sa Chaire "Femmes et entreprises" lutte contre l'inégalité des sexes par un ensemble d'actions auprès de ses étudiants et de ses partenaires.

L'école, qui publie également chaque année les résultats de l'Observatoire Skema de la féminisation des entreprises, a ainsi créé pour France Invest trois parcours de formation et une série de masterclasses et d'ateliers sur les thèmes de la parité et de la performance. Ces parcours débuteront en juin :

- Parcours 1 : Femmes dans les conseils. Ce parcours s'adresse aux femmes qui exercent ou souhaitent exercer une fonction au sein d'un organe de gouvernance. Couplé au module « Administrateurs : mettre en place une gouvernance créatrice de valeur » qui vise à développer des savoir-faire, ce parcours cible surtout les savoir-être : dépasser les biais de genre et prendre conscience de sa légitimité, développer sa capacité d'influence, développer son assertivité, intervenir avec impact dans des organes de gouvernance, développer son personal branding... La pédagogie est centrée sur des mises en situation, de l'intelligence collective et sur l'apprentissage par les pairs. Pour faire bouger les lignes et donner confiance aux femmes, ce parcours s'appuie sur une approche expériencielle et est enrichi d'une masterclass qui aborde le thème de la parité sous le prisme de la performance animée par le professeur Michel Ferrary qui dirige l'Observatoire Skema de la féminisation des entreprises.

- Parcours 2 : Assertivité et leadership au féminin. Ce parcours s'adresse aux femmes souhaitant développer leur assertivité et leur leadership en se concentrant sur les savoir-être : décrypter les biais de genre pour les dépasser, prendre conscience de sa légitimité, adopter une communication assertive et gérer les moments difficiles, développer sa capacité d'influence et adopter une posture de leader. La pédagogie est centrée sur des mises en situation, de l'intelligence collective et sur l'apprentissage par les pairs. Ce parcours s'appuie également sur une approche expériencielle et est enrichi d'une masterclass qui aborde avec le professeur Ferrary, le thème de la parité au travers de la performance.

- Parcours 3 : Femmes et hommes engagés pour faire bouger les lignes. Cet atelier de team-building vise à fédérer les femmes et les hommes autour de la parité pour leur faire prendre conscience de la nécessité de bouger les lignes à tous les niveaux (individuel et collectif). Pour cela, il s'appuie sur une masterclass et sur une approche expériencielle faite de mises en situation et de jeux de rôles. L'objectif ? Créer de la cohésion et impulser le changement.