Skadden lance la troisième édition de son Prix de la Diversité

Chaque année, le Prix de la Diversité est remis par Skadden et une entreprise partenaire qui participera à l'élaboration du sujet et au jury. Un ou plusieurs prix d’une valeur totale de 10 000€ seront décernés au(x) lauréat(s) dont les travaux pourront, le cas échéant, être présentés aux équipes de l’entreprise partenaire et être publiés.

Pour l'édition 2023, Air France-KLM s’est associé au Prix de la Diversité et a arrêté, en partenariat avec Skadden, le sujet suivant : « Est-il opportun de généraliser la politique des quotas en matière de diversité dans les entreprises françaises ? ».

Les étudiants inscrits en Master 2 en droit (ou niveau équivalent dans les formations juridiques dispensées en grande école) et en IEJ, ainsi que les élèves-avocats, sont invités à candidater, seuls ou en groupe d’un maximum de quatre personnes, au plus tard le 15 avril 2023.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’édition 2023 du Prix de la Diversité en remplissant le formulaire disponible ici (https://marketing.skadden.com/reaction/emsdocuments/Diversity/2023/Paris_Diversity_Challenge_2023_v1_01.html) et en le retournant à : marie.gasse@skadden.com. La réception de votre candidature vous sera confirmée.