Skadden conseille SCOR SE dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel signé avec Covéa

Le cabinet Skadden est intervenu auprès de SCOR SE – quatrième plus grand réassureur mondial dont les actions sont cotées sur Euronext Paris et le SIX Swiss Exchange – dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel signé avec Covéa – groupe mutualiste français et principal actionnaire de SCOR SE avec 8% du capital – mettant ainsi fin au litige qui les opposait.

